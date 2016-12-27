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Жилмар Велоз: "Луиз Адриану считает "Спартак" великим клубом"

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Жилмар Велоз, агент нападающего "Милана" Луиза Адриану, который может перейти в "Спартак", сообщил, что его клиенту нравится стиль работы тренера москвичей Массимо Карреры. Ранее сообщалось, что сегодня представители бразильского форварда проведут встречу с генеральным директором "Милана" Адриано Галлиани, чтобы обсудить возможный переезд футболиста в Москву.

 
Вопрос с переходом в "Спартак" бразильского нападающего "Милана" ЛУИЗА АДРИАНУ (справа) может решиться либо до Нового года, либо в самом начале января.Переход Луиза Адриану в "Спартак": почему возникла пауза

– На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриану в "Спартак", у игрока действует договор с "Миланом", – цитирует ТАСС Велоза. – Луизу нравится работа Карреры, он считает "Спартак" великим клубом.

Напомним, что "Милан" в 2015 году купил Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне потерял место в составе и выходил на поле в семи играх.

 

 

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