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Галлиани и агент Луиза Адриану обсудят завтра переход игрока в "Спартак"

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Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани 27 декабря встретится с агентом нападающего команды Луиза Адриану, чтобы обсудить возможный переход игрока в "Спартак". Как сообщает Sky Italia, встреча с Жилмаром Велозом пройдет в Рио-де-Жанейро. Во время встречи стороны обсудят варианты осуществления и нюансы сделки: цену, комиссию, условия.

Когда "Милан" и агент Луиза Адриану договорятся, они уведомят "Спартак", который намерен в январе усилиться бразильским форвардом, не имеющим достаточной игровой практики в Италии.

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