"Зенит" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ разгромил китайский "Чанчунь" - 5:2. По ходу встречи питерский клуб уступал в счете 0:2. По два мяча в этой встрече забили нападающий Артем Дзюба и полузащитник Маурисиу. Еще один гол на счету защитника Юрия Жиркова.

Отметим также, что первый матч в "Зените" после перехода из "Уфы" провел вратарь Андрей Лунев. Также впервые после травмы на поле вышел полузащитник Данни.

Дубаи (ОАЭ)

Товарищеский матч

"Зенит" - "Чанчунь" - 5:2 (0:2)

Голы: Исмаилов, 15 (0:1). Чанчэн Чэн, 29 (0:2). Маурисиу, 51 (1:2). Маурисиу, 63 (2:2). Жирков, 70 (3:2). Дзюба, 75 (4:2). Дзюба, 80 (5:2).

"Зенит": Лунев (Бабурин, 46), Анюков (Кришито, 46), Нету (Жирков, 46), Ломбертс, Чернов (Цаллагов, 46), Жулиану (Маурисиу, 46), Хави Гарсия (Зуйков, 46. Данни, 70), Эрнани (Юсупов, 46), Шатов (Могилевец, 46), Кокорин (Дзюба, 46), А.Кержаков (Джорджевич, 46).

"Чанчунь": Якэ У, Сяофэй Чжан, Цзе Сунь, Исмаилов, Чжэ Цзян, Гуан Ли, Гэн Цзя Ки, Шипэн Янь, Чжан Лун, Оршич, Чанчэн Чэн.

Судья: Шакер (ОАЭ).

16 января. Дубай. Стадион Jebel Ali.

Трансляция матча "Зенит" - "Чанчунь"