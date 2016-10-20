"Зенит" получил в 2015 году рекордную выручку среди всех российских клубов

"Зенит" в 2015 году стал лучшим спортивным клубом России по выручке исходя из российских стандартов бухгалтерского учета, сообщает "СПАРК-Интерфакс".
Выручка "Зенита" выросла с 6,08 до 9,97 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 229 миллионов рублей (против убытка в 5,23 миллиарда рублей в 2014 году).
Московский ЦСКА в 2015 году получил выручку в размере 2,35 миллиарда рублей против 1,89 в 2014 году.
Столичный "Спартак" увеличил выручку с 3,47 миллиарда до 4,66 миллиарда рублей, при этом зафиксировал убыток в 250 миллионов рублей против прибыли 562 миллионов рублей в 2014 году.
Футбольный клуб "Краснодар" в 2015 году получил 3,36 миллиарда рублей выручки и 49 миллионов рублей прибыли.
Среди хоккейных клубов по выручке лидирует питерский СКА (этот показатель вырос в 2015 году до 6,3 миллиарда рублей с 4,7 миллиарда рублей, при этом прибыль сократилась до 179 миллионов с 525 миллионов рублей).
punch_s
шах и мат защитники пенсионеров!)
19:28
Kirillyurrich
SandbergЖорик Вартанов сразу видно, что с бизнесом даже рядом не были
19:10
Гаттузо зол!
А чему ты про дату продажи ХалкоГарая? Она всем известна.
18:59
Жорик Вартанов
Гаттузо зол!_____________ с выручки почти в 10 млрд прибыль всего 229 млн))) круто, и ХалкоГарай были проданы в 2016 году)
18:54
Гаттузо зол!
Представляю сколько бы уже было коментов если бы был у Зенита убыток! Счетоводы всех мастей бы уже бухтели про ограбленный народ и сибирскую нефть и газ.
18:50
Гаттузо зол!
Sandberg ////Там же как раз обвал рублика случился.
18:48
Sandberg
Вообще цифири непонятные. Прибыль в 220 млн. - это замечательно, но совсем не айс на фоне убытка 5,23 млрд. годом ранее) Вот и вопрос, почему так скачут цифры
18:40
Kirillyurrich
это сколько же прибыль у нас в 16 г. будет, после продажи халко-гарая?
18:34
Гаттузо зол!
И ведь наши прибыли без учета продажи ХалкоГарая. Вот сколько нам принесли халкотруселя!
18:29
Гаттузо зол!
По конявым хитрецы на всякий случай дали неполную инфу. А их операционная прибыль- убыток в размере 3.4 лярда рубликов не указали.
18:26
shpasic
а почему про прибыль ЦСКА не написано?
18:16