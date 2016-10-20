18:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" получил в 2015 году рекордную выручку среди всех российских клубов

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"Зенит" в 2015 году стал лучшим спортивным клубом России по выручке исходя из российских стандартов бухгалтерского учета, сообщает "СПАРК-Интерфакс".

Выручка "Зенита" выросла с 6,08 до 9,97 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 229 миллионов рублей (против убытка в 5,23 миллиарда рублей в 2014 году).

Московский ЦСКА в 2015 году получил выручку в размере 2,35 миллиарда рублей против 1,89 в 2014 году.

Столичный "Спартак" увеличил выручку с 3,47 миллиарда до 4,66 миллиарда рублей, при этом зафиксировал убыток в 250 миллионов рублей против прибыли 562 миллионов рублей в 2014 году.

Футбольный клуб "Краснодар" в 2015 году получил 3,36 миллиарда рублей выручки и 49 миллионов рублей прибыли.

Среди хоккейных клубов по выручке лидирует питерский СКА (этот показатель вырос в 2015 году до 6,3 миллиарда рублей с 4,7 миллиарда рублей, при этом прибыль сократилась до 179 миллионов с 525 миллионов рублей).

Дополнительная информация

http://www.spark-interfax.ru/promo/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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punch_s

шах и мат защитники пенсионеров!)

19:28

Kirillyurrich

SandbergЖорик Вартанов сразу видно, что с бизнесом даже рядом не были

19:10

Гаттузо зол!

А чему ты про дату продажи ХалкоГарая? Она всем известна.

18:59

Жорик Вартанов

Гаттузо зол!_____________ с выручки почти в 10 млрд прибыль всего 229 млн))) круто, и ХалкоГарай были проданы в 2016 году)

18:54

Гаттузо зол!

Представляю сколько бы уже было коментов если бы был у Зенита убыток! Счетоводы всех мастей бы уже бухтели про ограбленный народ и сибирскую нефть и газ.

18:50

Гаттузо зол!

Sandberg ////Там же как раз обвал рублика случился.

18:48

Sandberg

Вообще цифири непонятные. Прибыль в 220 млн. - это замечательно, но совсем не айс на фоне убытка 5,23 млрд. годом ранее) Вот и вопрос, почему так скачут цифры

18:40

Kirillyurrich

это сколько же прибыль у нас в 16 г. будет, после продажи халко-гарая?

18:34

Гаттузо зол!

И ведь наши прибыли без учета продажи ХалкоГарая. Вот сколько нам принесли халкотруселя!

18:29

Гаттузо зол!

По конявым хитрецы на всякий случай дали неполную инфу. А их операционная прибыль- убыток в размере 3.4 лярда рубликов не указали.

18:26

shpasic

а почему про прибыль ЦСКА не написано?

18:16

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