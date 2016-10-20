"Зенит" получил в 2015 году рекордную выручку среди всех российских клубов

"Зенит" в 2015 году стал лучшим спортивным клубом России по выручке исходя из российских стандартов бухгалтерского учета, сообщает "СПАРК-Интерфакс".

Выручка "Зенита" выросла с 6,08 до 9,97 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 229 миллионов рублей (против убытка в 5,23 миллиарда рублей в 2014 году).

Московский ЦСКА в 2015 году получил выручку в размере 2,35 миллиарда рублей против 1,89 в 2014 году.

Столичный "Спартак" увеличил выручку с 3,47 миллиарда до 4,66 миллиарда рублей, при этом зафиксировал убыток в 250 миллионов рублей против прибыли 562 миллионов рублей в 2014 году.

Футбольный клуб "Краснодар" в 2015 году получил 3,36 миллиарда рублей выручки и 49 миллионов рублей прибыли.

Среди хоккейных клубов по выручке лидирует питерский СКА (этот показатель вырос в 2015 году до 6,3 миллиарда рублей с 4,7 миллиарда рублей, при этом прибыль сократилась до 179 миллионов с 525 миллионов рублей).