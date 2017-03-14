17:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" показал необычный розыгрыш штрафного в исполнении детей Данни

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Дети полузащитника Данни (Франсишку и Бернарду), выступающие за "Зенит" U13, оригинально исполнили штрафной удар во время матча Кубка дружбы против "Лахти" U13.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Der schwein

Вне игры стопудовое :)

18:20

PitersS

Так сыграть главной команде не хватит ни ума, ни техники.

18:17

Ингерманландец

Какой у нас в защите переросток играет - головы на три выше остальных )

18:16

knyaz boltconskiy

Grey® Пора за основу заявлять!________________________Да не хуже Кокорина будут уж точно...

18:15

Grey®

Пора за основу заявлять!

17:53

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