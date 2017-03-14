"Зенит" показал необычный розыгрыш штрафного в исполнении детей Данни

Дети полузащитника Данни (Франсишку и Бернарду), выступающие за "Зенит" U13, оригинально исполнили штрафной удар во время матча Кубка дружбы против "Лахти" U13.
Франсишку и Бернарду зажигают 👌 pic.twitter.com/0WI2E7I44U– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 марта 2017 г.
Der schwein
Вне игры стопудовое :)
18:20
PitersS
Так сыграть главной команде не хватит ни ума, ни техники.
18:17
Ингерманландец
Какой у нас в защите переросток играет - головы на три выше остальных )
18:16
knyaz boltconskiy
Grey® Пора за основу заявлять!________________________Да не хуже Кокорина будут уж точно...
18:15
Grey®
Пора за основу заявлять!
17:53