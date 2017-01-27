"Зенит" обыграл "Волеренгу"

"Зенит" в первом матче испанского сбора обыграл "Волеренгу" - 1:0. Единственный гол встречи забил полузащитник Эрнани. Соперник питерского клуба в первом тайме не реализовал пенальти.
Отметим, что команда Мирчи Луческу только сегодня прибыла в Сан-Педро-дель-Пинатар, где проходила эта встреча. За этим поединком с трибун со своим штабом наблюдал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания)
Товарищеский матч
"ЗЕНИТ" (Россия) - "Волеренга" (Норвегия) - 1:0 (1:0)
Гол: Эрнани, 11.
Нереализованный пенальти: Захид, 18 (штанга).
"Зенит": Лунев, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мак (Лесовой, 46), Мусаев (Данни, 68), Эрнани, Цаллагов, Молло, Джорджевич.
"Волеренга": Сандберг, Борхгревинк, Толлос, Накким, Носберг, Гредем, Гриндхейм, Леквен, Захид, Юклеред, Абделлауэ.
Предупреждения: Зуйков, 6. Цаллагов, 29.
Судья: Хансен.
27 января. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион Pinatar Arena.
shpasic
Гончаренко просматривал Абделлауэ и Захида?
23:15 27 января
Pleafant
Игра ни о чём,пустопорожняя беготня без ударов,норвежцы атаковали меньше,но опаснее.У Зенита те же проблемы,плохо выходят из обороны и много игры назад и поперёк.Джорджевич разочаровывает.Очень много брака,но ,видимо,тренировать контроль некогда,сплошные игры.Пора бы уже определяться с составом и его наигрывать.
22:38 27 января
голос из Санкт-Петербурга
Ну вот и посмотрели на ближайший резерв... Скучно... Две осмысленные комбинации за весь матч. Лунёв - везунчик. Ломбертс - красава! Если я понимаю Луческу, то на следующий матч он должен выставить основу.
22:35 27 января
foreverCSKAforever
Против Зенита, как и против СКА, нужно лучших с галактики выставлять. Типа Волги НН или сам ФК Нижний Новгород.
22:23 27 января