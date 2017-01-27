"Зенит" обыграл "Волеренгу"

"Зенит" в первом матче испанского сбора обыграл "Волеренгу" - 1:0. Единственный гол встречи забил полузащитник Эрнани. Соперник питерского клуба в первом тайме не реализовал пенальти.

Отметим, что команда Мирчи Луческу только сегодня прибыла в Сан-Педро-дель-Пинатар, где проходила эта встреча. За этим поединком с трибун со своим штабом наблюдал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания)

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) - "Волеренга" (Норвегия) - 1:0 (1:0)

Гол: Эрнани, 11.

Нереализованный пенальти: Захид, 18 (штанга).

"Зенит": Лунев, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мак (Лесовой, 46), Мусаев (Данни, 68), Эрнани, Цаллагов, Молло, Джорджевич.

"Волеренга": Сандберг, Борхгревинк, Толлос, Накким, Носберг, Гредем, Гриндхейм, Леквен, Захид, Юклеред, Абделлауэ.

Предупреждения: Зуйков, 6. Цаллагов, 29.

Судья: Хансен.

27 января. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион Pinatar Arena.

Трансляция матча