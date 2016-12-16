"Зенит" объявил о трансфере Эрнани

"Зенит" подтвердил переход полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Хабвек стал первым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

Остальные подробности сделки не разглашаются, но ранее "СЭ" сообщал, что бразилец обойдется "Зениту" в сумму около 8 миллионов евро.

Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу-ду-Сапукаи и является воспитанником "Атлетику Паранаэнсе". За основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе "Жоинвиль". В завершившемся чемпионате Бразилии Эрнани провел 24 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.



В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17.



"Зенит" приветствует Эрнани в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", - говорится в сообщении пресс-службы.

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