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"Зенит" объявил о трансфере Эрнани

ЭРНАНИ. Фото ФК "Зенит"
ЭРНАНИ. Фото ФК "Зенит"
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"Зенит" подтвердил переход полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Хабвек стал первым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

Остальные подробности сделки не разглашаются, но ранее "СЭ" сообщал, что бразилец обойдется "Зениту" в сумму около 8 миллионов евро.

Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу-ду-Сапукаи и является воспитанником "Атлетику Паранаэнсе". За основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе "Жоинвиль". В завершившемся чемпионате Бразилии Эрнани провел 24 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17.

"Зенит" приветствует Эрнани в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", - говорится в сообщении пресс-службы.

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http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/16/ernani-prisoedinilsya-k-zenitu/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Производственник

aravir Теперь в Зените одни обезьяны будут играть. 13:18 =================================================================================================== а что тебя пригласили?

13:33

serzheo

Будем посмотреть как адаптируется, вообще - Зенит рискует.

13:31

Gogy

Aravir ну обезьянам же не только по клаве стучать. Кстати, твое время кончилось, полезай на дерево, банан тебе в рот

13:26

aravir

Теперь в Зените одни обезьяны будут играть.

13:18

Kirillyurrich

бразильцев прямо с родины опасно покупать...если бы был адаптирован к европе, полноценной заменой микрофону вряд ли станет...позырим

13:17

streletc1783

Сборная Бразилии соберётся в Петербурге.Не думаю что Луческу ошибся скорее наоборот - он с бразильцами редко ошибается.Удачи.

13:11

Тони Старк

И тут у хрюшек забомбило)

13:08

GalacticBoy

Ну теперь моя жизнь зависит от Газпрома, а так я класть хотел на игру Зенита.

13:02

механик39

В первой же игре за Зенит получит травму ,ну а дальше как у всех легионеров начнется медленная деградация как футболиста .

12:57

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