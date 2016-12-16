"Зенит" объявил о трансфере Эрнани

"Зенит" подтвердил переход полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Хабвек стал первым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.
Остальные подробности сделки не разглашаются, но ранее "СЭ" сообщал, что бразилец обойдется "Зениту" в сумму около 8 миллионов евро.
Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу-ду-Сапукаи и является воспитанником "Атлетику Паранаэнсе". За основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе "Жоинвиль". В завершившемся чемпионате Бразилии Эрнани провел 24 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17.
"Зенит" приветствует Эрнани в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/16/ernani-prisoedinilsya-k-zenitu/
Производственник
aravir Теперь в Зените одни обезьяны будут играть. 13:18 =================================================================================================== а что тебя пригласили?
13:33
serzheo
Будем посмотреть как адаптируется, вообще - Зенит рискует.
13:31
Gogy
Aravir ну обезьянам же не только по клаве стучать. Кстати, твое время кончилось, полезай на дерево, банан тебе в рот
13:26
aravir
Теперь в Зените одни обезьяны будут играть.
13:18
Kirillyurrich
бразильцев прямо с родины опасно покупать...если бы был адаптирован к европе, полноценной заменой микрофону вряд ли станет...позырим
13:17
streletc1783
Сборная Бразилии соберётся в Петербурге.Не думаю что Луческу ошибся скорее наоборот - он с бразильцами редко ошибается.Удачи.
13:11
Тони Старк
И тут у хрюшек забомбило)
13:08
GalacticBoy
Ну теперь моя жизнь зависит от Газпрома, а так я класть хотел на игру Зенита.
13:02
механик39
В первой же игре за Зенит получит травму ,ну а дальше как у всех легионеров начнется медленная деградация как футболиста .
12:57