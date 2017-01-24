Зе Луиш хочет в подарок на день рождения победу в чемпионате России

Нападающий "Спартака" Зе Луиш получил сразу три поздравления с днем рождения на сборе красно-белых в ОАЭ. Сегодня форвард празднует 26-летие. Во время завтрака его поздравили работники кухни ресторана в отеле, среди которых оказалось сразу несколько соотечественников игрока из Кабо-Верде. Второе поздравление Зе Луиш получил уже на поле от игроков и тренеров "Спартака". А третье – во время обеда – торт от команды.

– "Спартак" – это большая семья, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Зе Луиша. – Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!