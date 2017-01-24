14:20 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Зе Луиш хочет в подарок на день рождения победу в чемпионате России

0
0
0
18

Нападающий "Спартака" Зе Луиш получил сразу три поздравления с днем рождения на сборе красно-белых в ОАЭ. Сегодня форвард празднует 26-летие. Во время завтрака его поздравили работники кухни ресторана в отеле, среди которых оказалось сразу несколько соотечественников игрока из Кабо-Верде. Второе поздравление Зе Луиш получил уже на поле от игроков и тренеров "Спартака". А третье – во время обеда – торт от команды.

– "Спартак" – это большая семья, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Зе Луиша. – Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/98651/

0
0
0
18
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

Армеец-1

Будет тебе подарок на день рождения .... от ЦСКА.))))

19:26 24 января

Гарик "внук Наташи" Попов

ЗЮК Забавно читать злорадные комментарии немытых вонючек. 15:52___Ну не пиши и не будут тебя читать,ЧеловекМосковскойОбласти.

17:33 24 января

Stalex81

Cheremis57 А стоит Зениту проиграть в двух матчах - ЦСКА и Спартаку, и можно второй год подряд без ЛЧ остаться. Ждем!!!

17:15 24 января

Lexx Luger

на ДР отправить его в Африку с зебрами бегать по полю.

17:07 24 января

Cheremis57

СЭ, рановато отдаёте победу в чемпионате "Спартаку"! Стоит ему проиграть в двух матчах- в Москве с "Зенитом" и в Ростове, как +5 очков отрыва быстро превратится в -1!! Ждём!!!

17:02 24 января

nikel.

Он ждет заявления от РФС - чемпионат окончен, Спартак чемпиён? До конца дня еще есть время.

16:32 24 января

Айртон

ЗЮК При этом никто гроша не поставит на то, что Спартак не станет чемпионом.)) Жим-жим.))

15:55 24 января

ЗЮК

Забавно читать злорадные комментарии немытых вонючек.

15:52 24 января

карельский свинопас

одних уже вчера поздравили....1-6

15:45 24 января

Al Rains

Облом дружище)) лучше блондинку загадай, или двух))

15:29 24 января

DAVI SVININU!

А ко ко не хо хо!

15:22 24 января

Гетеродин

Останешься без подарка, значит.

15:09 24 января

199

Такое впечатление, что они там все с ума посходили.У них там один вменяемый человек это Каррера.

14:59 24 января

MAYERICK

От мертвого слона уши ему в подарок.........

14:50 24 января

баламошка

И вы выигрываете!... Автомобиль! ©Кубович

14:50 24 января

sidnet78

а что касается спартака-так и торта хватит

14:48 24 января

sidnet78

а я бентли хочу на др

14:47 24 января

Разбанен досрочно

ну дак и родился бы лет через 20 тогда)).

14:39 24 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ