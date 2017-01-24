Зе Луиш хочет в подарок на день рождения победу в чемпионате России

Нападающий "Спартака" Зе Луиш получил сразу три поздравления с днем рождения на сборе красно-белых в ОАЭ. Сегодня форвард празднует 26-летие. Во время завтрака его поздравили работники кухни ресторана в отеле, среди которых оказалось сразу несколько соотечественников игрока из Кабо-Верде. Второе поздравление Зе Луиш получил уже на поле от игроков и тренеров "Спартака". А третье – во время обеда – торт от команды.
– "Спартак" – это большая семья, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Зе Луиша. – Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!
Армеец-1
Будет тебе подарок на день рождения .... от ЦСКА.))))
19:26 24 января
Гарик "внук Наташи" Попов
ЗЮК Забавно читать злорадные комментарии немытых вонючек. 15:52___Ну не пиши и не будут тебя читать,ЧеловекМосковскойОбласти.
17:33 24 января
Stalex81
Cheremis57 А стоит Зениту проиграть в двух матчах - ЦСКА и Спартаку, и можно второй год подряд без ЛЧ остаться. Ждем!!!
17:15 24 января
Lexx Luger
на ДР отправить его в Африку с зебрами бегать по полю.
17:07 24 января
Cheremis57
СЭ, рановато отдаёте победу в чемпионате "Спартаку"! Стоит ему проиграть в двух матчах- в Москве с "Зенитом" и в Ростове, как +5 очков отрыва быстро превратится в -1!! Ждём!!!
17:02 24 января
nikel.
Он ждет заявления от РФС - чемпионат окончен, Спартак чемпиён? До конца дня еще есть время.
16:32 24 января
Айртон
ЗЮК При этом никто гроша не поставит на то, что Спартак не станет чемпионом.)) Жим-жим.))
15:55 24 января
ЗЮК
Забавно читать злорадные комментарии немытых вонючек.
15:52 24 января
карельский свинопас
одних уже вчера поздравили....1-6
15:45 24 января
Al Rains
Облом дружище)) лучше блондинку загадай, или двух))
15:29 24 января
DAVI SVININU!
А ко ко не хо хо!
15:22 24 января
Гетеродин
Останешься без подарка, значит.
15:09 24 января
199
Такое впечатление, что они там все с ума посходили.У них там один вменяемый человек это Каррера.
14:59 24 января
MAYERICK
От мертвого слона уши ему в подарок.........
14:50 24 января
баламошка
И вы выигрываете!... Автомобиль! ©Кубович
14:50 24 января
sidnet78
а что касается спартака-так и торта хватит
14:48 24 января
sidnet78
а я бентли хочу на др
14:47 24 января
Разбанен досрочно
ну дак и родился бы лет через 20 тогда)).
14:39 24 января