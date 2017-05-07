Юрий Жирков: "Не думаю, что "Спартак" сильнейшая команда в РФПЛ"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что команде было обидно потерять очки на своей арене. Также футболист отметил, что не считает нового чемпиона России – "Спартак" сильнейшей командой лиги.

– Имели много моментов, но реализация подвела, – сказал Жирков. – У соперников был полумомент, и они его реализовали.

– Поле мешало?

– На разминке было нормально, но затем... даже нечего комментировать.

– Может, не стоило проводить матчи на таком стадионе?

– Если заставили нас играть, значит так надо.

– Не расстроены, что "Спартак" стал чемпионом.

– Обидно, что мы проиграли дома. Если выиграл, значит выиграл.

– По игре это сильнейшая команда премьер-лиги?

– Мне кажется, нет. (Гоша ЧЕРНОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" - "Терек"