21:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Юрий Жирков: "Не думаю, что "Спартак" сильнейшая команда в РФПЛ"

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Защитник "Зенита" Юрий Жирков после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что команде было обидно потерять очки на своей арене. Также футболист отметил, что не считает нового чемпиона России – "Спартак" сильнейшей командой лиги.

– Имели много моментов, но реализация подвела, – сказал Жирков. – У соперников был полумомент, и они его реализовали.

– Поле мешало?

– На разминке было нормально, но затем... даже нечего комментировать.

– Может, не стоило проводить матчи на таком стадионе?

– Если заставили нас играть, значит так надо.

– Не расстроены, что "Спартак" стал чемпионом.

– Обидно, что мы проиграли дома. Если выиграл, значит выиграл.

– По игре это сильнейшая команда премьер-лиги?

– Мне кажется, нет. (Гоша ЧЕРНОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" - "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (21)
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loko 1302

бомжарик...ты не прав. проигрывать тоже надо уметь...

22:03

fedor pavlovitsh

Лига Чемпионов покажет кто есть кто!!! Надо только учесть, что там "своих судей" не будет!!!

22:03

соль

Jerkoff, смотри в таблицу и на результаты личных встреч СМ с командами, идущими сейчас на 2-5 местах. Только одно поражение от Зенита в 1 круге

22:03

ФанТема

жаба задушила

22:01

rusfed 2.0

Какие односложные ответы. Жи-ши пиши через и

22:00

П_о_в_а_р

Бугага.)))

21:59

SP2

Так и Жирков в Зените - не сильнейший левый защитник. Где-то 3-й-4-й по силе. После Кришито, Анюкова, который может сыграть слева и Чернова. А играет же Жирков всегда...

21:59

vit316

В реалиях Спартак не самая сильная команда, но ныне успех у них - поздравляю. Надеюсь на достойное выступление в ЛЧ. На следующий сезон желаю закрепиться в пятёрке.

21:59

TRISP

Жаль он не сказал свой вариант сильнейшего клуба

21:57

Уткин за Спартак

Ахаха) Женушка у Юры тоже думает неплохо. Два сапога - пара!

21:57

redshark

Не думаю, что Жирков лучший футболист РПФЛ....И ВООБЩЕ юРа, пора на пенсию, твой Челси закончился! А Спартак Чемпион!

21:56

Choob

Не забивай себе голову! Башку на табло поверни, там все написано.

21:56

armarcakh

а мне кажется зенит не вообще команда, просто группа комерсантов

21:56

Жорик Вартанов

правильно, за Юру думает жена)

21:56

van der sar

Юра, иди тренируй падения в штрафной зоне... Сегодня как-то не получилось.

21:55

Roov

Юра, тебя, жена чтоли покусала? А кто сильнее?

21:54

Ботаникум

Да уж, Юрик, ты тоже явно НЕ СИЛЬНЕЙШИЙ "иксПЕРД"!!!! Как и футболист нынче ты тоже "едешь с ярмарки"!

21:53

Юмнов

Думаю, Юрий Жирков не футболист и даже не спортсмен.

21:53

SPFAN

Он еще и думает))) Хоть есть чем?

21:53

ros

шел бы ты юра..в анжы.

21:52