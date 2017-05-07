Юрий Жирков: "Не думаю, что "Спартак" сильнейшая команда в РФПЛ"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что команде было обидно потерять очки на своей арене. Также футболист отметил, что не считает нового чемпиона России – "Спартак" сильнейшей командой лиги.
– Имели много моментов, но реализация подвела, – сказал Жирков. – У соперников был полумомент, и они его реализовали.
– Поле мешало?
– На разминке было нормально, но затем... даже нечего комментировать.
– Может, не стоило проводить матчи на таком стадионе?
– Если заставили нас играть, значит так надо.
– Не расстроены, что "Спартак" стал чемпионом.
– Обидно, что мы проиграли дома. Если выиграл, значит выиграл.
– По игре это сильнейшая команда премьер-лиги?
– Мне кажется, нет. (Гоша ЧЕРНОВ)
loko 1302
бомжарик...ты не прав. проигрывать тоже надо уметь...
22:03
fedor pavlovitsh
Лига Чемпионов покажет кто есть кто!!! Надо только учесть, что там "своих судей" не будет!!!
22:03
соль
Jerkoff, смотри в таблицу и на результаты личных встреч СМ с командами, идущими сейчас на 2-5 местах. Только одно поражение от Зенита в 1 круге
22:03
ФанТема
жаба задушила
22:01
rusfed 2.0
Какие односложные ответы. Жи-ши пиши через и
22:00
П_о_в_а_р
Бугага.)))
21:59
SP2
Так и Жирков в Зените - не сильнейший левый защитник. Где-то 3-й-4-й по силе. После Кришито, Анюкова, который может сыграть слева и Чернова. А играет же Жирков всегда...
21:59
vit316
В реалиях Спартак не самая сильная команда, но ныне успех у них - поздравляю. Надеюсь на достойное выступление в ЛЧ. На следующий сезон желаю закрепиться в пятёрке.
21:59
TRISP
Жаль он не сказал свой вариант сильнейшего клуба
21:57
Уткин за Спартак
Ахаха) Женушка у Юры тоже думает неплохо. Два сапога - пара!
21:57
redshark
Не думаю, что Жирков лучший футболист РПФЛ....И ВООБЩЕ юРа, пора на пенсию, твой Челси закончился! А Спартак Чемпион!
21:56
Choob
Не забивай себе голову! Башку на табло поверни, там все написано.
21:56
armarcakh
а мне кажется зенит не вообще команда, просто группа комерсантов
21:56
Жорик Вартанов
правильно, за Юру думает жена)
21:56
van der sar
Юра, иди тренируй падения в штрафной зоне... Сегодня как-то не получилось.
21:55
Roov
Юра, тебя, жена чтоли покусала? А кто сильнее?
21:54
Ботаникум
Да уж, Юрик, ты тоже явно НЕ СИЛЬНЕЙШИЙ "иксПЕРД"!!!! Как и футболист нынче ты тоже "едешь с ярмарки"!
21:53
Юмнов
Думаю, Юрий Жирков не футболист и даже не спортсмен.
21:53
SPFAN
Он еще и думает))) Хоть есть чем?
21:53
ros
шел бы ты юра..в анжы.
21:52