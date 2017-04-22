17:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Юрий Жирков: "На стадионе не хватало воздуха, меня чуть не вырвало!"

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Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился впечатлениями от игры 24-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0). По его словам, на новом стадионе ему не хватало воздуха.

- Что можете сказать о новом стадионе?

- Стадион очень красивый, большой, хотя поле сейчас не в лучшем состоянии. Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше.

- Есть ли принципиальные отличия между игрой на "Петровском" и на арене "Санкт– Петербург"?

- Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха. Думаю, в следующем матче будет полегче. Может, дело в выдвижном поле, в дренаже.

- Можете сравнить новый стадион с каким-то из тех, на которых вам доводилось играть?

- Играл на таких стадионах с выдвижными крышами в Америке на предсезонке. Лично мне на них бегается очень тяжело.

- Что скажете об игре?

- "Урал" здорово смотрелся, команда достойно защищалась. После удалений играть нам стало существенно легче.

- Видели когда–нибудь Романа Павлюченко таким злым?

- Наверное, видел не помню, честно говоря. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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14BrGRU

Юра ты игру спартака :))) посмотри вот где блевать хоца

17:46

Berkut-7

ДА всей стране хочется блевать на этот стадион кроме Орлова ))

17:30

tigana.1982

Жиркову не болтать надо, а тренироваться больше. не можешь - давай, до свидания.

17:30

foreverCSKAforever

Икры перекушал небось или иных деликатесов?

17:18

любфут

Юра, извини, но после твоих последних интервью у меня, да я думаю и не только у меня, появляются порывы....Переключись уже только на игру, пойдет на пользу и тебе и зрителям.

17:18

NoName

Тех кто смотрел по тв, тоже чуть не вырвало, только от судейства!

17:12

CSKA79

Может Юрец "залетел"?! Кто отец будущего дурачка?

17:12

mafany

Лично меня интересует вопрос: ощущается ли вибрация поля? А воздух. Крышу открыть и пускай дождик моросит. Освежает. Хотя и на стадион в Черкизове были жалобы. Ветер не дует.

17:09

genas

завязывать тебе с футболом надо

17:09

баламошка

Распил-арена вызывает рвоту.

17:09

James Gang

Еськову тоже воздуха явно не хватало...

17:07