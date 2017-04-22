Юрий Жирков: "На стадионе не хватало воздуха, меня чуть не вырвало!"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился впечатлениями от игры 24-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0). По его словам, на новом стадионе ему не хватало воздуха.

- Что можете сказать о новом стадионе?

- Стадион очень красивый, большой, хотя поле сейчас не в лучшем состоянии. Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше.

- Есть ли принципиальные отличия между игрой на "Петровском" и на арене "Санкт– Петербург"?

- Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха. Думаю, в следующем матче будет полегче. Может, дело в выдвижном поле, в дренаже.

- Можете сравнить новый стадион с каким-то из тех, на которых вам доводилось играть?

- Играл на таких стадионах с выдвижными крышами в Америке на предсезонке. Лично мне на них бегается очень тяжело.

- Что скажете об игре?

- "Урал" здорово смотрелся, команда достойно защищалась. После удалений играть нам стало существенно легче.

- Видели когда–нибудь Романа Павлюченко таким злым?

- Наверное, видел – не помню, честно говоря. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова