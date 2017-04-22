Юрий Жирков: "На стадионе не хватало воздуха, меня чуть не вырвало!"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился впечатлениями от игры 24-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0). По его словам, на новом стадионе ему не хватало воздуха.
- Что можете сказать о новом стадионе?
- Стадион очень красивый, большой, хотя поле сейчас не в лучшем состоянии. Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше.
- Есть ли принципиальные отличия между игрой на "Петровском" и на арене "Санкт– Петербург"?
- Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха. Думаю, в следующем матче будет полегче. Может, дело в выдвижном поле, в дренаже.
- Можете сравнить новый стадион с каким-то из тех, на которых вам доводилось играть?
- Играл на таких стадионах с выдвижными крышами в Америке на предсезонке. Лично мне на них бегается очень тяжело.
- Что скажете об игре?
- "Урал" здорово смотрелся, команда достойно защищалась. После удалений играть нам стало существенно легче.
- Видели когда–нибудь Романа Павлюченко таким злым?
- Наверное, видел – не помню, честно говоря. (Артем РЯБОВОЛ)
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
14BrGRU
Юра ты игру спартака :))) посмотри вот где блевать хоца
17:46
Berkut-7
ДА всей стране хочется блевать на этот стадион кроме Орлова ))
17:30
tigana.1982
Жиркову не болтать надо, а тренироваться больше. не можешь - давай, до свидания.
17:30
foreverCSKAforever
Икры перекушал небось или иных деликатесов?
17:18
любфут
Юра, извини, но после твоих последних интервью у меня, да я думаю и не только у меня, появляются порывы....Переключись уже только на игру, пойдет на пользу и тебе и зрителям.
17:18
NoName
Тех кто смотрел по тв, тоже чуть не вырвало, только от судейства!
17:12
CSKA79
Может Юрец "залетел"?! Кто отец будущего дурачка?
17:12
mafany
Лично меня интересует вопрос: ощущается ли вибрация поля? А воздух. Крышу открыть и пускай дождик моросит. Освежает. Хотя и на стадион в Черкизове были жалобы. Ветер не дует.
17:09
genas
завязывать тебе с футболом надо
17:09
баламошка
Распил-арена вызывает рвоту.
17:09
James Gang
Еськову тоже воздуха явно не хватало...
17:07