Владимир Вайсс: "Хочу, чтобы Джикия играл за сборную Грузии"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс перед матчем 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" в эфире передачи "Все на футбол" подчеркнул, что ожидает увидеть атакующий футбол. Также Вайсс отметил, что был бы рад видеть защитника "Спартака" Георгия Джикию в сборной Грузии.

- Вы приехали, чтобы посмотреть на игру Джано Ананидзе и Соломона Кверквелии. Насколько этот матч может быть определяющим для их карьер в сборной Грузии?

- Приехал посмотреть ребят, в понедельник начинается сбор грузинской сборной. Я уверен, что увидим хороший футбол двух отличных команд, важная игра и для "Спартака", и для "Локомотива". Уверен, что Джано найдет после травмы хороший тонус. Рад, что Юрий Павлович Семин дал Соломону шанс и взял его в "Локомотив", чтобы он постоянно играл.

- Какое ощущение оставляет игра "Спартака"? Насколько тяжело будет конкурентам догнать красно-белых?

- Восемь очков еще ничего не значат, хотя отрыв большой. Думаю, что сегодня обе команды будут играть на победу. "Спартак" хочет увеличить отрыв, "Локо" хочет нагнать свои позиции и получить шанс на попадание в еврокубки, поэтому ожидаю атакующий футбол.

- Вас интересует Джикия? Попытаетесь уговорить его играть за сборную Грузии?

- Конечно, я внимательно смотрю за его карьерой. К сожалению, он еще не решил играть за сборную Грузии, потому что у него российский паспорт. Я как тренер очень хочу, чтобы он надел майку сборной Грузии, потому что он грузин, но это зависит прежде всего от него.