Виталий Мутко: "Я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что судейство в матче 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) не соответствовало уровню ФИФА. Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала".

– Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки, – приводит ТАСС слова Мутко. – Могу сказать – может, на эмоциях – я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА.

Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты; правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки.

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" – "Уфа"