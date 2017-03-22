14:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вилков ошибочно не назначил пенальти на Зе Луише в ворота "Локомотива"

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Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив""Спартак" (1:1).

 
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4-я минута

Судья Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в ситуации с падением Ари в штрафной площади.

18-я минута

Ассистент судьи Антон Аверьянов ошибочно зафиксировал офсайд у игрока "Спартака" в простой игровой ситуации.

23-я минута

Судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота "Локомотива", когда Кверквелия нарушил правила на Зе Луише.

26-я минута

Ассистент судьи Антон Аверьянов правильно зафиксировал офсайд и отменил гол в ворота "Локомотива".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Wild Weasel

Korvin _ Да выдайте Вы им уже золото и пусть ухрюкаются на радостях... ____ Вот мне тоже не понятно, почему бы Газпрёму не дать спокойно выиграть Спартаку??? Мало что-ли напокупали титулов за последние 10 лет??? Жалко что-ли? Или Миллер с кем-то поспорил и получает, к примеру, 10 млн.долларов за каждый следующий год без чемпионства Спартака??? ;)

15:02

Exsorsist

Korvin =========== Золото только миллер зениту выдает, все остальные выигрывают.

14:59

Korvin

Да выдайте Вы им уже золото и пусть ухрюкаются на радостях...

14:28

Буду ссать

нужно переиграть, или засчитать Спартаку победу

14:27

Лохматый

И чего? Итак видно было, что его валят руками. "Мы виноваты, больше не будем"? А потенциальной победы уже лишили.

14:26

Буду ссать

вот черты, оптом говорят что судьи были правы, хрен вам

14:26

shpasic

ну, вот, переиграть или засчитать Спартаку победу 3:1!!!)))

14:23

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