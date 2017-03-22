Вилков ошибочно не назначил пенальти на Зе Луише в ворота "Локомотива"

Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (1:1).

4-я минута

Судья Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в ситуации с падением Ари в штрафной площади.

18-я минута

Ассистент судьи Антон Аверьянов ошибочно зафиксировал офсайд у игрока "Спартака" в простой игровой ситуации.

23-я минута

Судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота "Локомотива", когда Кверквелия нарушил правила на Зе Луише.

26-я минута

Ассистент судьи Антон Аверьянов правильно зафиксировал офсайд и отменил гол в ворота "Локомотива".