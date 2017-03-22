Вилков ошибочно не назначил пенальти на Зе Луише в ворота "Локомотива"

Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (1:1).
4-я минута
Судья Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в ситуации с падением Ари в штрафной площади.
18-я минута
Ассистент судьи Антон Аверьянов ошибочно зафиксировал офсайд у игрока "Спартака" в простой игровой ситуации.
23-я минута
Судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота "Локомотива", когда Кверквелия нарушил правила на Зе Луише.
26-я минута
Ассистент судьи Антон Аверьянов правильно зафиксировал офсайд и отменил гол в ворота "Локомотива".
Wild Weasel
Korvin _ Да выдайте Вы им уже золото и пусть ухрюкаются на радостях... ____ Вот мне тоже не понятно, почему бы Газпрёму не дать спокойно выиграть Спартаку??? Мало что-ли напокупали титулов за последние 10 лет??? Жалко что-ли? Или Миллер с кем-то поспорил и получает, к примеру, 10 млн.долларов за каждый следующий год без чемпионства Спартака??? ;)
15:02
Exsorsist
Korvin =========== Золото только миллер зениту выдает, все остальные выигрывают.
14:59
Korvin
Да выдайте Вы им уже золото и пусть ухрюкаются на радостях...
14:28
Буду ссать
нужно переиграть, или засчитать Спартаку победу
14:27
Лохматый
И чего? Итак видно было, что его валят руками. "Мы виноваты, больше не будем"? А потенциальной победы уже лишили.
14:26
Буду ссать
вот черты, оптом говорят что судьи были правы, хрен вам
14:26
shpasic
ну, вот, переиграть или засчитать Спартаку победу 3:1!!!)))
14:23