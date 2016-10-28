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Валерий Глушаков: "Уверен, в матче "Спартак" - ЦСКА ничьей не будет"

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Бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Валерий Глушаков в интервью "СЭ" выразил уверенность, что в субботнем дерби ничьей не будет. Поединок "Спартак" – ЦСКА пройдет завтра на "Открытие Арене" и начнется в 18.00 по московскому времени.

 
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– Для начала давайте определимся, кто же вам из субботних соперников ближе. Согласно статистике в ЦСКА вы выступали несколько сезонов, но вылетали с ним в первую лигу, а в "Спартаке", хоть и отыграли намного меньше, но становились чемпионом. Так в каком же клубе все-таки осталось ваше сердце?

– Хотите верьте, хотите нет – частичка его осталась и там, и там. В "Спартаке", вместе с Вагизом Хидиятуллиным, я начинал у великого Константина Ивановича Бескова, который учил футбольному уму-разуму. Такое не забывается. ЦСКА закалил меня, прибавил опыта. Да и там учителя были прекрасные – Юрий Андреевич Морозов, Альберт Алексеевич Шестернев, Олег Петрович Базилевич, Павел Федорович Садырин. Так что мои симпатии в данном случае – 50 на 50.

– Уж не за мирный ли исход в предстоящем дерби?

– Ни в коем случае. Более того, я уверен – подобный вариант исключен. Хотя результат может оказаться самым неожиданным. Именно на этом в прошлом году и прокололся, предсказав ничью. При этом заявил, что у ЦСКА обязательно забьет сын моего друга Еременко, а у "Спартака" – Промес. В итоге Еременко забил два мяча, и армейцы победили – 4:0. Вот такой конфуз случился. (Александр ЛЬВОВ)

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