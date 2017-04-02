13:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Участие Луиза Адриану в матче с "Оренбургом" под вопросом

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану продолжает работать по индивидуальной программе. Вопрос о его участии в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который состоится в понедельник, будет решен в день игры.

Напомним, что 29-летний бразилец получил травму икроножной мышцы во встрече 18-го тура с "Краснодаром" (2:2). Остальные футболисты красно-белых готовятся к матчу с одним из аутсайдеров РФПЛ в общей группе, из сборных все вернулись без повреждений. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

опять сверху позвонили?!

13:59

Джин_SM(v3)

Да пусть хоть до конца сезона лечится, но 16 и 29 по двушке отгрузит)

13:57

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