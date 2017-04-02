Участие Луиза Адриану в матче с "Оренбургом" под вопросом

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану продолжает работать по индивидуальной программе. Вопрос о его участии в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который состоится в понедельник, будет решен в день игры.

Напомним, что 29-летний бразилец получил травму икроножной мышцы во встрече 18-го тура с "Краснодаром" (2:2). Остальные футболисты красно-белых готовятся к матчу с одним из аутсайдеров РФПЛ в общей группе, из сборных все вернулись без повреждений. (Вячеслав КОРОТКИН)