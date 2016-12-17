Трансфер Витселя из "Зенита" в "Ювентус" составит 6 миллионов евро плюс бонусы

"Зенит" готов продать полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус". Как утверждает Corriere Dello Sport, российский клуб согласен расстаться с бельгийцем за сумму в 6 миллионов евро плюс различные бонусы, которые в дальнейшем принесут "Зениту" дополнительную прибыль. Ранее появилась информация, что Витсель согласовал личный контракт с "Ювентусом" и уже выбрал себе футболку с номером 28.
Напомним, что соглашение хавбека сборной Бельгии с сине-бело-голубыми истекает следующим летом. С 1 января Витсель может вести переговоры о переходе в другой клуб. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах 23 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
Эрнани: здоровяк с пушечным ударом. Кто заменит Витселя в "Зените"
shpasic
да уж лучше хотя за шесть продать, чем сгноить на лавке, как Самедова или Хонду.
16:32
foreverCSKAforever
Если Юве даст два с половиной, то это будет самые бессмысленные траты за всю футбольную историю.
16:02
Тропическая гемангиома Мовсисяна
покупали за 20 - продали за шесть))) гениально)))
15:59
Крос
бей своих чтобы чужие боялись Браво! опять народные деньги потратили впустую! Достала нынешняя власть!! 15:31--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Это, что же навело тебя на такую глубокую мысль? Или это уже рефлекс: как написано про Зенит, так сразу же пиши про народные деньги?
15:37
бей своих чтобы чужие боялись
Браво! опять народные деньги потратили впустую! Достала нынешняя власть!!
15:31