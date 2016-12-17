Трансфер Витселя из "Зенита" в "Ювентус" составит 6 миллионов евро плюс бонусы

"Зенит" готов продать полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус". Как утверждает Corriere Dello Sport, российский клуб согласен расстаться с бельгийцем за сумму в 6 миллионов евро плюс различные бонусы, которые в дальнейшем принесут "Зениту" дополнительную прибыль. Ранее появилась информация, что Витсель согласовал личный контракт с "Ювентусом" и уже выбрал себе футболку с номером 28.

Напомним, что соглашение хавбека сборной Бельгии с сине-бело-голубыми истекает следующим летом. С 1 января Витсель может вести переговоры о переходе в другой клуб. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах 23 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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