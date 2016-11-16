13:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Тест "СЭ". Помните ли вы
пионеротряд Георгия Ярцева?

Георгий ЯРЦЕВ и Олег РОМАНЦЕВ: золотые времена "Спартака". Фото Дмитрий СОЛНЦЕВ
Георгий ЯРЦЕВ и Олег РОМАНЦЕВ: золотые времена "Спартака". Фото Дмитрий СОЛНЦЕВ
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Сегодня исполняется 20 лет самой, возможно, романтической победе в истории российского чемпионата: 16 ноября 1996 года "Спартак" под руководством Георгия Ярцева, называемый пионеротрядом за молодость основного состава, выиграл золотой матч у "Алании" (2:1). Тест "СЭ" поможет вам вспомнить футбол, когда в нашей лиге чемпионом был "Спартак", регламент предусматривал золотой матч, а костяк топ-клуба составляла молодежь.
 
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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Костариканец

-1 Вы - Маркао, вы нифига не помните и родились фиг знает хде.

16:46

Тропическая гемангиома Мовсисяна

СЭ - это Спартак-Экспресс)))

15:10

Papa Dolphin

7-------Вы - Владимир Джубанов. Единственный сезон в "Спартаке" - давно это было…------ ахахахаха

15:10

Русский

11 верных. Вы - Егор Титов. Воспитаннику клуба есть что вспомнить и кроме "пионеротряда". ============= Интересно, как СЭ подбирали сравнения в результатах? )))))

14:25

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