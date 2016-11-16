Сегодня исполняется 20 лет самой, возможно, романтической победе в истории российского чемпионата: 16 ноября 1996 года "Спартак" под руководством Георгия Ярцева, называемый пионеротрядом за молодость основного состава, выиграл золотой матч у "Алании" (2:1). Тест "СЭ" поможет вам вспомнить футбол, когда в нашей лиге чемпионом был "Спартак", регламент предусматривал золотой матч, а костяк топ-клуба составляла молодежь.
Костариканец
-1 Вы - Маркао, вы нифига не помните и родились фиг знает хде.
16:46
Тропическая гемангиома Мовсисяна
СЭ - это Спартак-Экспресс)))
15:10
Papa Dolphin
7-------Вы - Владимир Джубанов. Единственный сезон в "Спартаке" - давно это было…------ ахахахаха
15:10
Русский
11 верных. Вы - Егор Титов. Воспитаннику клуба есть что вспомнить и кроме "пионеротряда". ============= Интересно, как СЭ подбирали сравнения в результатах? )))))
14:25