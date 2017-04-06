Тест "СЭ". Кто может отобрать у "Спартака" золото?

До финиша чемпионата остается всего девять туров. Пройдя тест "СЭ", вы узнаете, кто из трех претендентов на титул его выиграет.
До финиша чемпионата остается всего девять туров. Пройдя тест "СЭ", вы узнаете, кто из трех претендентов на титул его выиграет.
Басист
ЦСКА отберет, грят. А сколько неправильных, так и не написали...((
16:34
FenixForever
Артём Дзюба, поздравляем. Вы обогнали "Спартак":)))
16:30
ArsenJaSenKo
Артем Дзюба, поздравляем. Вы обогнали «Спартак». Я так понимаю, у меня у одного это?
16:29
Der schwein
Админресурс .
16:26
_Я_против_Астротерфа_
Армия Гончаренко, золото ваше!
16:24
Termin79
Так и не понял, сколько я дал правильных ответов, но итог радует :)
16:24
Русский
Интересно, а другие варианты в этом тесте предусмотрены? ))))
16:18
Русский
Золото у «Спартака» не отберет никто! Забудьте о Copa del Sol!
16:18
Митяй Антибомж
Золото у «Спартака» не отберет никто! Забудьте о Copa del Sol!
16:18
паоло росси
отобрать? а оно уже есть у спартачка?
16:17
П_о_в_а_р
Хз чё за бред, но вывод "Золото у Спартака не отберёт никто" - совершенно верен.
16:13
баламошка
Судьи конебомжей.
16:11