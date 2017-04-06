16:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Тест "СЭ". Кто может отобрать у "Спартака" золото?

Игорь АКИНФЕЕВ, Лучано СПАЛЛЕТТИ и Егор ТИТОВ с чемпионскими кубками. Фото "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ, Лучано СПАЛЛЕТТИ и Егор ТИТОВ с чемпионскими кубками. Фото "СЭ"
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До финиша чемпионата остается всего девять туров. Пройдя тест "СЭ", вы узнаете, кто из трех претендентов на титул его выиграет.

 
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Басист

ЦСКА отберет, грят. А сколько неправильных, так и не написали...((

16:34

FenixForever

Артём Дзюба, поздравляем. Вы обогнали "Спартак":)))

16:30

ArsenJaSenKo

Артем Дзюба, поздравляем. Вы обогнали «Спартак». Я так понимаю, у меня у одного это?

16:29

Der schwein

Админресурс .

16:26

_Я_против_Астротерфа_

Армия Гончаренко, золото ваше!

16:24

Termin79

Так и не понял, сколько я дал правильных ответов, но итог радует :)

16:24

Русский

Интересно, а другие варианты в этом тесте предусмотрены? ))))

16:18

Русский

Золото у «Спартака» не отберет никто! Забудьте о Copa del Sol!

16:18

Митяй Антибомж

Золото у «Спартака» не отберет никто! Забудьте о Copa del Sol!

16:18

паоло росси

отобрать? а оно уже есть у спартачка?

16:17

П_о_в_а_р

Хз чё за бред, но вывод "Золото у Спартака не отберёт никто" - совершенно верен.

16:13

баламошка

Судьи конебомжей.

16:11

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Материалы других СМИ