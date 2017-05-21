Сыты по горло? Что показывали Кокорин и Дзюба. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сыты по горло? Что показывали Кокорин и Дзюба

Нападающие "Зенита" Артем ДЗЮБА и Александр КОКОРИН - жест после гола в ворота "Локомотива". Фото instagram.com, ТАСС
Нападающие "Зенита" Артем ДЗЮБА и Александр КОКОРИН - жест после гола в ворота "Локомотива". Фото instagram.com, ТАСС
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Самый резонансный жест 30-го тура – в исполнении форвардов "Зенита". Что же он означает?!
 
Сегодня. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Зенит" - 0:2. 33-я минута. Гол Александра КОКОРИНА.Голос сверху против "Зенита"

После гола зенитовца Александра Кокорина в ворота "Локомотива" автор забитого мяча вместе с Артемом Дзюбой с улыбками сделали одинаковый жест. Его можно истолковать как "сыты по горло". Позднее это подтвердил Кокорин, который опубликовал фотографию в Инстаграме с хештэгом #погорло. Судя по всему, это была спланированная акция футболистов. Но что она означала?

В социальных сетях появились гипотезы. Некоторые предполагают, что тем самым Кокорин с Дзюбой ответили на критику со стороны болельщиков и, возможно, журналистов. Известно, что в последних матчах Кокорина регулярно освистывают фанаты "Зенита".

Интриги добавил Александр Кержаков. Ветеран прокомментировал фотографию Кокорина словами "пустые по горло". У большинства людей, кто комментировал фотографию в Инстаграме, она вызвала негативную реакцию.

 

С победой Зенит 💪⚽️ @artem.dzyuba @a.kerzhakov11 😂😂#погорло

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Май 21 2017 в 7:54 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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MyDOZVON GUBER

что, что....... Показывали газпрёму скока им шампусика за ""героический выход"" в Л.Е. должны налить...

21:09

Supostat

Два ди_би_ла- два веселых друга

21:09

Kupservas

Видно давно мячиком им из голов все выбили...

21:09

Случайно заглянувший

Показывают свой уровень интеллекта. Выше у нормальных людей мозги

21:07

spetrov

Очередной странный юмор от этих парней.

21:07

Хряк

Жизнь удалась ) Спасибо Газпрому, что жизнь прекрасна )))

21:06

Критик

Гонят! Это же "с Шуриком пить" ))) Глумятся над народом )

21:06

Нубяшка

Mikvik луческу потому что нытик и физрук надеюсь его выгонят

21:05

xxx5

Два полена !!!

21:02

marksan

Два придурка развлекаются!

21:02

merniloskut

Вешаться хотят, мыла у Молло просят! ИМХО

20:51