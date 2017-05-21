Сыты по горло? Что показывали Кокорин и Дзюба

После гола зенитовца Александра Кокорина в ворота "Локомотива" автор забитого мяча вместе с Артемом Дзюбой с улыбками сделали одинаковый жест. Его можно истолковать как "сыты по горло". Позднее это подтвердил Кокорин, который опубликовал фотографию в Инстаграме с хештэгом #погорло. Судя по всему, это была спланированная акция футболистов. Но что она означала?

В социальных сетях появились гипотезы. Некоторые предполагают, что тем самым Кокорин с Дзюбой ответили на критику со стороны болельщиков и, возможно, журналистов. Известно, что в последних матчах Кокорина регулярно освистывают фанаты "Зенита".

Интриги добавил Александр Кержаков. Ветеран прокомментировал фотографию Кокорина словами "пустые по горло". У большинства людей, кто комментировал фотографию в Инстаграме, она вызвала негативную реакцию.