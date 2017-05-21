Сыты по горло? Что показывали Кокорин и Дзюба

После гола зенитовца Александра Кокорина в ворота "Локомотива" автор забитого мяча вместе с Артемом Дзюбой с улыбками сделали одинаковый жест. Его можно истолковать как "сыты по горло". Позднее это подтвердил Кокорин, который опубликовал фотографию в Инстаграме с хештэгом #погорло. Судя по всему, это была спланированная акция футболистов. Но что она означала?
В социальных сетях появились гипотезы. Некоторые предполагают, что тем самым Кокорин с Дзюбой ответили на критику со стороны болельщиков и, возможно, журналистов. Известно, что в последних матчах Кокорина регулярно освистывают фанаты "Зенита".
Интриги добавил Александр Кержаков. Ветеран прокомментировал фотографию Кокорина словами "пустые по горло". У большинства людей, кто комментировал фотографию в Инстаграме, она вызвала негативную реакцию.
MyDOZVON GUBER
что, что....... Показывали газпрёму скока им шампусика за ""героический выход"" в Л.Е. должны налить...
21:09
Supostat
Два ди_би_ла- два веселых друга
21:09
Kupservas
Видно давно мячиком им из голов все выбили...
21:09
Случайно заглянувший
Показывают свой уровень интеллекта. Выше у нормальных людей мозги
21:07
spetrov
Очередной странный юмор от этих парней.
21:07
Хряк
Жизнь удалась ) Спасибо Газпрому, что жизнь прекрасна )))
21:06
Критик
Гонят! Это же "с Шуриком пить" ))) Глумятся над народом )
21:06
Нубяшка
Mikvik луческу потому что нытик и физрук надеюсь его выгонят
21:05
xxx5
Два полена !!!
21:02
marksan
Два придурка развлекаются!
21:02
merniloskut
Вешаться хотят, мыла у Молло просят! ИМХО
20:51