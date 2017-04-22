Стать чемпионом в апреле у "Спартака" не получится

Несмотря на поражение от "Ростова" в матче 24-го тура премьер-лиги (0:3), "Спартак" сохранил шансы на то, чтобы оформить первое за 15 лет чемпионство за пять туров до финиша турнира.
Неудача на поле "Олимпа-2" лишила красно-белых возможности гарантировать золотые медали в главном московском дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках 26-го тура 30 апреля. Однако уже 1 мая спартаковцы могут официально застолбить за собой первое место (именно в этот день будут сыграны последние матчи 26-го тура, в том числе и "Зенит" – "Томь"), если последовательно переиграют "Урал" и ЦСКА, армейцы при этом потеряют очки в противостоянии с "Локомотивом" в 25-м туре, а "Зенит" не привезет больше двух очков с выезда по маршруту Оренбург – Томск.
Более реалистичным видится вариант оформления чемпионства в домашней встрече "Спартака" с "Томью" 6 мая в 27-м туре. Это станет возможным, если красно-белые победят в трех следующих встречах (в том числе в дерби с ЦСКА), а "Зенит" при этом хотя бы раз потеряет очки (соперники – "Оренбург", "Томь", "Терек"). Тогда разница между командами Массимо Карреры и Мирчи Луческу составит минимум 10 очков за три тура окончания турнира. (Кирилл БУРДАКОВ)
ЧТО БУДЕТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ?
Пункт 17.3 регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
– по наибольшему числу побед во всех матчах;
– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
Мяс@руб
Tribunal Z.... 19:16 ____ К сожалению для Вас "мясо скоро не будет, прибор станет не нужным" - это всего лишь Ваши мечты... А в России мечты сбываются только у Газпрома: Зенит - Урал 2:0 (хек-трик судьи)
19:31
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Невозможно выиграть все матчи, даже Реал с Барсой проигрывают, что же тогда о других говорить.
19:27
Мяс@руб
карельский свинопас....19:09 ______ Я высказал своё мнение от увиденной сегодня игры. Если хочешь про весь сезон, то Глушаков по сравнению с Вернблумом ""мальчик-паинька". А Вилков, думаю, не перегрелся, а подогрел интерес к финишу ЧР
19:26
Igocha
надо было на ничью играть наверное, просто перегорели.
19:21
Tribunal Z
Мясоруб, мясо скоро не будет, прибор станет не нужным. Спартак получил дюлей на которые наиграл. За уши тянули и когда нибудь по щам он всё равно получил бы. А если кто смотрел матч Зенит - Урал, то там все три удаления по делу были, абсолютно судья прав и не надо людей путать, кто не смотрел посмотрите, запись найдёте в инете
19:16
эстонский армеец
Сначала "Урал" попробуйте обыграть! Пришло время "сдуваться" "Спархряку".
19:15
oze11
нее, у него ваще ничЁ не получиЦЦа
19:12
bond1951
с такой то игрой ПОЗОРИЩЕ....
19:09
Братчанин
Да хватит уже считать - в каком туре Спартак станет чемпионом! Что за дебилы вокруг!!!! Ещё 6 игр играть - всё может случиться....
19:09
карельский свинопас
Мяс@руб "судья в единоборствах позволял игрокам Ростова больше, чем спартаковцам" ты с собакой-поводырем матч смотрел?то,что позволено свинам и особенно Глушаку в этом сезоне просто беспредел-их соперникам жк и кк,а тут даже и нарушения не свистят...сегодня Вилков перегрелся видимо..
19:09
bond1951
ЖРИТЕ СВИНЬИ...........
19:04
VVSh71
смешная статья.... если бы у бабушки был ........ , она бы дедушкой была.
19:03
Flamenco
Спартак проиграет и следующие матчи... возможно все матчи...
19:02
Мяс@руб
Победа Ростова по делу... при одном НО. Уже сначала игры судья в единоборствах позволял игрокам Ростова больше, чем Спартаковцам, и это просматривалось до удаления Глушакова (это и стало причиной срыва капитана - что не оправдывает его) - потом и так все стало ясно: футбол закончился. Но это не значит, что игрокам КБ надо играть в обречённый футбол - не всегда мелкие свистки в пользу одной из команд приводят к её выигрышу. Что и показал сегодня УРАЛ: только беспардонное судейство (вернее хек-трик судьи) обеспечил победу Зениту. Но сколько сегодня УРАЛ приобрёл болельщиков!!! Пожалуй и я - болельщик СМ с почти 40-летним стажем - в следующей игре с СМ по-болею за них, потому что чемпионство СМ в этом сезоне уже никому не отнять!!!! А Ростову респект: чем больше крепких середняков из провинции будет в нашем чемпе, тем интересней будет чемпионат
19:01
Tribunal Z
Ну что получили? Газеты пестрили заголовками - "10 человек которые снова сделали Спартак великим". Самим то не смешно? В чём именно величие Спартака? В том что другие клубы пока что спотыкаются, в еврокубках играли(где Спартак с треском деревенской команде проиграл), в том что Спартаку где то удача благоволила, а где то откровенно за уши тянули наверх. Это вам не с Зенитом играть где тоже по большому счёту ничего не показал Спартак и плюс в ворота Спартака не назначены были 2 стопроцентных пенальти, опять отскочили и за уши вытянули великих. Сколько может продолжаться то этот фарс?Г Убожество и тут же вылезают личности с комментариями которые давно ждут чемпионства Спартака. Чемпионство убогой команды? Э то по моему слишком. Молодцы Ростов что показали место Спартака, не доросли ещё!
19:00
Flamenco
ох, я посмеюсь над этим, и вся страна посмеётся! может ЦСКА будет чемпионом?
19:00
карельский свинопас
они станут в июне чемпионом.....кубка сахара...
18:58
БравныйВоин
Ростов сыграл свою главную роль в этом чемпионате - выбил "победную дурь" из Спартака. Теперь Каррера раздаст по щам зазнавшимся и сам сделает выводы. Очень важное поражение и очень вовремя! Как говорится - "Всему свое время!"
18:57
Markonie
Горе то какое!!!!)))) А если серьезно то позор нашему Чемпионату когда такая убогая команда станет чемпионом!====== Это про Зенит???
18:54
Markonie
Да хватит уже предсказывать, СЭ! Все решится в 2 последних турах.
18:53
Мяс@руб
16 лет ждали, а уж месяц то ещё подождём....
18:53
rusfed 2.0
Узнаю брата Колю (с)
18:53
resifi
Горе то какое!!!!)))) А если серьезно то позор нашему Чемпионату когда такая убогая команда станет чемпионом!
18:52