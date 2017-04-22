Стать чемпионом в апреле у "Спартака" не получится

Несмотря на поражение от "Ростова" в матче 24-го тура премьер-лиги (0:3), "Спартак" сохранил шансы на то, чтобы оформить первое за 15 лет чемпионство за пять туров до финиша турнира.

Неудача на поле "Олимпа-2" лишила красно-белых возможности гарантировать золотые медали в главном московском дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках 26-го тура 30 апреля. Однако уже 1 мая спартаковцы могут официально застолбить за собой первое место (именно в этот день будут сыграны последние матчи 26-го тура, в том числе и "Зенит" – "Томь"), если последовательно переиграют "Урал" и ЦСКА, армейцы при этом потеряют очки в противостоянии с "Локомотивом" в 25-м туре, а "Зенит" не привезет больше двух очков с выезда по маршруту Оренбург – Томск.

Более реалистичным видится вариант оформления чемпионства в домашней встрече "Спартака" с "Томью" 6 мая в 27-м туре. Это станет возможным, если красно-белые победят в трех следующих встречах (в том числе в дерби с ЦСКА), а "Зенит" при этом хотя бы раз потеряет очки (соперники – "Оренбург", "Томь", "Терек"). Тогда разница между командами Массимо Карреры и Мирчи Луческу составит минимум 10 очков за три тура окончания турнира. (Кирилл БУРДАКОВ)

ЧТО БУДЕТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ?

Пункт 17.3 регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

– по наибольшему числу побед во всех матчах;

– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.