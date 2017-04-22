18:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Стать чемпионом в апреле у "Спартака" не получится

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 3:0. Массимо КАРРЕРА потерпел крупное поражение в свой день рождения. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 3:0. Массимо КАРРЕРА потерпел крупное поражение в свой день рождения. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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Несмотря на поражение от "Ростова" в матче 24-го тура премьер-лиги (0:3), "Спартак" сохранил шансы на то, чтобы оформить первое за 15 лет чемпионство за пять туров до финиша турнира.

Неудача на поле "Олимпа-2" лишила красно-белых возможности гарантировать золотые медали в главном московском дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках 26-го тура 30 апреля. Однако уже 1 мая спартаковцы могут официально застолбить за собой первое место (именно в этот день будут сыграны последние матчи 26-го тура, в том числе и "Зенит""Томь"), если последовательно переиграют "Урал" и ЦСКА, армейцы при этом потеряют очки в противостоянии с "Локомотивом" в 25-м туре, а "Зенит" не привезет больше двух очков с выезда по маршруту Оренбург – Томск.

Более реалистичным видится вариант оформления чемпионства в домашней встрече "Спартака" с "Томью" 6 мая в 27-м туре. Это станет возможным, если красно-белые победят в трех следующих встречах (в том числе в дерби с ЦСКА), а "Зенит" при этом хотя бы раз потеряет очки (соперники – "Оренбург", "Томь", "Терек"). Тогда разница между командами Массимо Карреры и Мирчи Луческу составит минимум 10 очков за три тура окончания турнира. (Кирилл БУРДАКОВ)

ЧТО БУДЕТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ?
Пункт 17.3 регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
– по наибольшему числу побед во всех матчах;
– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (23)
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Мяс@руб

Tribunal Z.... 19:16 ____ К сожалению для Вас "мясо скоро не будет, прибор станет не нужным" - это всего лишь Ваши мечты... А в России мечты сбываются только у Газпрома: Зенит - Урал 2:0 (хек-трик судьи)

19:31

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Невозможно выиграть все матчи, даже Реал с Барсой проигрывают, что же тогда о других говорить.

19:27

Мяс@руб

карельский свинопас....19:09 ______ Я высказал своё мнение от увиденной сегодня игры. Если хочешь про весь сезон, то Глушаков по сравнению с Вернблумом ""мальчик-паинька". А Вилков, думаю, не перегрелся, а подогрел интерес к финишу ЧР

19:26

Igocha

надо было на ничью играть наверное, просто перегорели.

19:21

Tribunal Z

Мясоруб, мясо скоро не будет, прибор станет не нужным. Спартак получил дюлей на которые наиграл. За уши тянули и когда нибудь по щам он всё равно получил бы. А если кто смотрел матч Зенит - Урал, то там все три удаления по делу были, абсолютно судья прав и не надо людей путать, кто не смотрел посмотрите, запись найдёте в инете

19:16

эстонский армеец

Сначала "Урал" попробуйте обыграть! Пришло время "сдуваться" "Спархряку".

19:15

oze11

нее, у него ваще ничЁ не получиЦЦа

19:12

bond1951

с такой то игрой ПОЗОРИЩЕ....

19:09

Братчанин

Да хватит уже считать - в каком туре Спартак станет чемпионом! Что за дебилы вокруг!!!! Ещё 6 игр играть - всё может случиться....

19:09

карельский свинопас

Мяс@руб "судья в единоборствах позволял игрокам Ростова больше, чем спартаковцам" ты с собакой-поводырем матч смотрел?то,что позволено свинам и особенно Глушаку в этом сезоне просто беспредел-их соперникам жк и кк,а тут даже и нарушения не свистят...сегодня Вилков перегрелся видимо..

19:09

bond1951

ЖРИТЕ СВИНЬИ...........

19:04

VVSh71

смешная статья.... если бы у бабушки был ........ , она бы дедушкой была.

19:03

Flamenco

Спартак проиграет и следующие матчи... возможно все матчи...

19:02

Мяс@руб

Победа Ростова по делу... при одном НО. Уже сначала игры судья в единоборствах позволял игрокам Ростова больше, чем Спартаковцам, и это просматривалось до удаления Глушакова (это и стало причиной срыва капитана - что не оправдывает его) - потом и так все стало ясно: футбол закончился. Но это не значит, что игрокам КБ надо играть в обречённый футбол - не всегда мелкие свистки в пользу одной из команд приводят к её выигрышу. Что и показал сегодня УРАЛ: только беспардонное судейство (вернее хек-трик судьи) обеспечил победу Зениту. Но сколько сегодня УРАЛ приобрёл болельщиков!!! Пожалуй и я - болельщик СМ с почти 40-летним стажем - в следующей игре с СМ по-болею за них, потому что чемпионство СМ в этом сезоне уже никому не отнять!!!! А Ростову респект: чем больше крепких середняков из провинции будет в нашем чемпе, тем интересней будет чемпионат

19:01

Tribunal Z

Ну что получили? Газеты пестрили заголовками - "10 человек которые снова сделали Спартак великим". Самим то не смешно? В чём именно величие Спартака? В том что другие клубы пока что спотыкаются, в еврокубках играли(где Спартак с треском деревенской команде проиграл), в том что Спартаку где то удача благоволила, а где то откровенно за уши тянули наверх. Это вам не с Зенитом играть где тоже по большому счёту ничего не показал Спартак и плюс в ворота Спартака не назначены были 2 стопроцентных пенальти, опять отскочили и за уши вытянули великих. Сколько может продолжаться то этот фарс?Г Убожество и тут же вылезают личности с комментариями которые давно ждут чемпионства Спартака. Чемпионство убогой команды? Э то по моему слишком. Молодцы Ростов что показали место Спартака, не доросли ещё!

19:00

Flamenco

ох, я посмеюсь над этим, и вся страна посмеётся! может ЦСКА будет чемпионом?

19:00

карельский свинопас

они станут в июне чемпионом.....кубка сахара...

18:58

БравныйВоин

Ростов сыграл свою главную роль в этом чемпионате - выбил "победную дурь" из Спартака. Теперь Каррера раздаст по щам зазнавшимся и сам сделает выводы. Очень важное поражение и очень вовремя! Как говорится - "Всему свое время!"

18:57

Markonie

Горе то какое!!!!)))) А если серьезно то позор нашему Чемпионату когда такая убогая команда станет чемпионом!====== Это про Зенит???

18:54

Markonie

Да хватит уже предсказывать, СЭ! Все решится в 2 последних турах.

18:53

Мяс@руб

16 лет ждали, а уж месяц то ещё подождём....

18:53

rusfed 2.0

Узнаю брата Колю (с)

18:53

resifi

Горе то какое!!!!)))) А если серьезно то позор нашему Чемпионату когда такая убогая команда станет чемпионом!

18:52