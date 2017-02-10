"Спартак" упустил победу над "Осиеком"

"Спартак" не смог обыграть хорватский "Осиек" в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Испании – 1:1. Единственный мяч у москвичей на 49-й минуте забил Квинси Промес. Всю игру в воротах "Спартака" провел Александр Селихов, который в концовке допустил ошибку после удара со штрафного, что позволило сопернику сравнять счет. На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Следующим соперником "Спартака" будет казанский "Рубин". Игра состоится 13 февраля.

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) – "Осиек" (Хорватия) – 1:1 (0:0)

Голы: Промес, 49 (1:0). Лепа, 88 (1:1).

"Спартак": Селихов, Маурисиу (Хомуха, 80), Кутепов (Ещенко, 46), Боккетти (Фернанду, 46), Джикия, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Зуев, 46), Леонтьев, Промес, Зе Луиш (Давыдов, 80).

"Осиек": Микулич, Пушич, Лулич, Барач, Баришич, Бобан (Гргич, 80), Лесьяк, Шкорич (Петровик, 72), Миоч, Лепа, Эюпи (Перошевич, 80).

Предупреждения: Джикия, 37. Шкорич, 42.

10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Стадион Municipal La Linea.

Трансляция матча