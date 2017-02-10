"Спартак" упустил победу над "Осиеком"

"Спартак" не смог обыграть хорватский "Осиек" в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Испании – 1:1. Единственный мяч у москвичей на 49-й минуте забил Квинси Промес. Всю игру в воротах "Спартака" провел Александр Селихов, который в концовке допустил ошибку после удара со штрафного, что позволило сопернику сравнять счет. На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Следующим соперником "Спартака" будет казанский "Рубин". Игра состоится 13 февраля.
Товарищеский матч
"СПАРТАК" (Россия) – "Осиек" (Хорватия) – 1:1 (0:0)
Голы: Промес, 49 (1:0). Лепа, 88 (1:1).
"Спартак": Селихов, Маурисиу (Хомуха, 80), Кутепов (Ещенко, 46), Боккетти (Фернанду, 46), Джикия, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Зуев, 46), Леонтьев, Промес, Зе Луиш (Давыдов, 80).
"Осиек": Микулич, Пушич, Лулич, Барач, Баришич, Бобан (Гргич, 80), Лесьяк, Шкорич (Петровик, 72), Миоч, Лепа, Эюпи (Перошевич, 80).
Предупреждения: Джикия, 37. Шкорич, 42.
10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Стадион Municipal La Linea.
Mark Krass
днище 1-1 дно
23:19 10 февраля
Адекватный Зритель_
Митюха,ваши козыри - это дедуля Никито в РФС,и прикормленные судейки.))) Без таких козырей вы только на ничейку с Осиеком способны.)))
22:39 10 февраля
shpasic
на классе ничью взяли))
22:38 10 февраля
serzheo
Митяй Антибомж____ Ну ты хоть запомни название клуба - Андерлехт. Ибо, окромя интернета, ты больше его нигде не услышишь. Спартак играть супротив подобных клубов не будет никогда. Учи название, что б хоть в памяти отложилось.
22:36 10 февраля
vaysman
кто то над понями хихикал
22:36 10 февраля
Адекватный Зритель_
В каждом товарняке,любое днище,даже Жилина,одну банку,но заваливало.))) А так-то, Митюха прав. Ведь гораздо лучше пропускать в каждом матче,чем на ноль играть.)))
22:35 10 февраля
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---- Так-то, всенепременно! Ибо,наступил февраль,и по традиции,заложенной Валерием Георгичем Карпиным,настало время вручить СПАРТАКУ золотые медали. А Осиек пусть обзавидуется!
22:31 10 февраля
Митяй Антибомж
Не зря Каррера говорил, что первый сбор - отдых. Сейчас нагрузил по-взрослому. Видно было, что команда совсем не бежит, играли будто с гирями на ногах. А так как одними из основных наших козырей являются скорость и лёгкость, то это не могло не сказаться на качестве игры. Всё шло к закономерным 1:0 на классе, но Селихов сыграл в лучших традициях двух всем известных дырок. Но даже и в таком состоянии мы выглядели гораздо лучше, чем кони в товарняках. Про бомжей вообще молчу )) Нулевые )) А ведь им вот-вот предстоит вынос от Андерлехта, времени улучшить игру почти нет.
22:28 10 февраля
Thomas_Boy
Адекватный Зритель___________ Вибрацию устранили. Но это не поможет "Зениту", чемпионом все равно станет "Спартак". Сегодняшний матч показал, что потенциал у Нас огромный. Каррера продолжает усовершенствовать построенный Аленичевым фундамент.
22:21 10 февраля
Ю.Ю.
Даже после таких матчей на ветке Спартака больше всего футбольного люда.
22:17 10 февраля
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy------На зенитовском красавце-стадионе гадить неудобно,ибо цена. И вибрация.
22:15 10 февраля
Thomas_Boy
Адекватный Зритель__________ У "Зенита" теперь новый красавец-стадион, на нем особо не нагадишь. Если только за воротами.
22:10 10 февраля
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy-----Так-то, если в товарняках не гадить, можно за зиму и квалификацию потерять. Зениту ведь не нагадить,ибо он товарняки в основном,в закрытом режиме проводит...
22:08 10 февраля
Thomas_Boy
biggp1 ___________ Ну и? У тебя дома занавески какого цвета?
22:08 10 февраля
biggp1
Thomas_Boy,ты реально болен
22:05 10 февраля
Адекватный Зритель_
Карась небось судил. Вот и отскочил Осиек.
22:00 10 февраля
вперёд Спартак!
merzavcik82 Мне одному показалось, что в Селехове есть что то Филимоновское? Та же уверенность, которая перерастает в самоуверенность._______________________________________________________ Если филимоновское, то ничего страшного (там была грубейшая ошибка лишь в одном матче, правда мега важном), хуже, если Селихов окажется последователем Джанаева образца 2009 - 2010 годов, тогда жди большой беды в нескольких матчах...
21:58 10 февраля
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy------ Штанги, перекладины,вынесенные мячи и неназначенные пенальти,все это лузерская хрень,отмазки для бедных. Ты мне статистику по угловым приведи.
21:54 10 февраля
Thomas_Boy
R.Steward ___________ Посмотри вокруг. Мир красно-белый. Только дальтоники этого не понимают.
21:53 10 февраля
R.Steward
томасбой откуда вы такие беретесь то?
21:50 10 февраля
merzavcik82
Мне одному показалось, что в Селехове есть что то Филимоновское? Та же уверенность, которая перерастает в самоуверенность.
21:49 10 февраля
Thomas_Boy
Адекватный Зритель____________ Ты матч-то смотрел, злопыхатель? Полное преимущество Великого "Спартака", семь попаданий в штанги и перекладины, два раза Пушич выбивал мяч из пустых ворот, а про четыре чистых пенальти в ворота хорватов я даже не говорю. Счет не по игре. А гол Лепа забил нелепый. И с нарушением правил. С такой игрой конебомжам 10 штук забьем, трепещите!
21:43 10 февраля
redgy
Зачем эти товарняки вообще, показывать? результат не важен
21:39 10 февраля
Xen1um
serzheo, это всего лишь товарняк, бедолага, проспись лучше.
21:39 10 февраля
Адекватный Зритель_
Так-то,это только у конебомжей товарняки с потерей очков,в общий зачет идут. У Спартака - только победные. А такие,как с Осиеком - неЩитовые.
21:38 10 февраля
Константин Срулевич Наумов
Считаю, встречу с Дорнбирном надо сделать ежегодной. Стране не хватает праздника!
21:38 10 февраля
serzheo
Вот и зашел Спартак в Европу. Вам все понятно, псевдонародные, или еще пару раз объяснить? Вам доступно объяснили что значит играть на два фронта и быть чемпионами? Или еще накидать кошелку ?
21:34 10 февраля
Адекватный Зритель_
Ни Митюни, ни Чмоки... Расстроились,небось.
21:33 10 февраля
Адекватный Зритель_
С 18-ым составом Жилины оно попроще было. Не так,как с Дорнбирном,но всё же...
21:30 10 февраля
Баск
Exsorsist- согласен. А судя по сегодняшнему матчу не просто лучше СТОЯТЬ, но и красивее!!!
21:20 10 февраля