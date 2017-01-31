17:49 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" победил "Копенгаген", Луиз Адриану снова забил

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"Спартак" в своем втором товарищеском матче в межсезонье на сборе в ОАЭ победил "Копенгаген" со счетом 2:1. В составе красно-белых с пенальти отличился новичок Луиз Адриану, для которого этот гол стал вторым в двух встречах.

У "Копенгагена" забил Андреас Корнелиус. Победным для "Спартака" оказался автогол защитника датской команды Йореса Окоре, который неудачно подставил ногу после прострела нападающего москвичей Дениса Давыдова.

Напомним, что в первой встрече на сборе в ОАЭ подопечные Массимо Карреры разгромили "Жилину-2" со счетом 5:1.

ОАЭ

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) - "Копенгаген" (Дания) - 2:1 (1:1)

Голы: Луиз Адриану, 30 - с пенальти (1:0). Корнелиус, 44 - с пенальти (1:1). Окоре, 89 - в свои ворота (2:1).

"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Макеев, 79), Джикия, Маурисиу, Комбаров, Попов (Ананидзе, 46), Фернанду (Тимофеев, 79), Зобнин (Зуев, 62), Глушаков, Самедов (Давыдов, 78), Луиз Адриану (Мельгарехо, 62).

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Йергенсен Занка, Юханссон (Окоре, 60), Аугустинссон, Фальк (Бойлесен, 84), Квист, Матич, Туту (Грегуш, 60), Корнелиус (Павлович, 46), Сантандер.

Предупреждения: Анкерсен, 29. Сантандер, 35. Комбаров, 43. Ананидзе, 59. Маурисиу, 67. Йергенсен Занка, 68. Грегуш, 70. 

31 января. Абу-Даби. Стадион Sheikh Zayed.

 

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КОММЕНТАРИИ (25)
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199

Радости полная .опа. Копенгаген забил два мяча но проиграл.

19:29 31 января

РусскийФракиец

клуб из столицы Дании – это: – безоговорочный лидер чемпионата Дании, на 11 очков опережающий ближайшего преследователя перед весенней частью сезона; – участник плей-офф Лиги Европы, на носу у которого матчи с "Лудогорцем"; – команда, пропустившая всего два мяча в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов (в соперниках у датчан были "Лестер", "Порту" и "Брюгге"). ВОТ КАК-ТО ТАК...

19:21 31 января

РусскийФракиец

СПАРТАК ПРОБИЛ ПЕНАЛЬТИ!!!!!!!!!!!! Как то сразу и не обратил на этот факт внимания... Пенальти и Спартак... :-)

19:04 31 января

spetrov

РусскийФракиец, прикинь. Есть такая примета. На всякий случай. :)

19:03 31 января

РусскийФракиец

spetrov Спартаковцы, не оторопитесь радоваться. Видите ли... Существует старая примета, согласно которой если на сборах сплошные победы, то в чемпионате не будет везения. -------------------ДА ЛАДНА???!!!

19:02 31 января

РусскийФракиец

shpasic и это ещё без Промеса!--------------------и без ЗеЛуиша, и без основной пары Кутепов-Боккетти...

19:00 31 января

baddy

Даже болелы зеньки и ослов смотрят наши товарняки.

18:53 31 января

baddy

Нормально для второго матча сыграли, главное без травм.

18:47 31 января

sozerzator

spetrov____ Сплюнь в сторону "народной" команды - это примета...

18:42 31 января

spetrov

Спартаковцы, не оторопитесь радоваться. У меня есть для вас неприятная новость. :) Видите ли... Существует старая примета, согласно которой если на сборах сплошные победы, то в чемпионате не будет везения. Кто знает, может быть в мае вы с грустью вспомните этот победный автогол за 2 минуты до конца матча. :) Формально мы и сами пока под этой угрозой ходим. :)

18:28 31 января

sozerzator

Спамки! Меня прет, меня прет, патаму шта гололед...

18:27 31 января

= Даль =

Спартачи любой победе рады, как последней. Даже в ничегонеозначающем товарняке. Даже с Дорнбирном, лол.

18:27 31 января

shpasic

и это ещё без Промеса!

18:19 31 января

Jean4

РусскийФракиец, о зенитке и речи не идет, их уровень ЛЕ.)))

18:18 31 января

РусскийФракиец

Айртон Копенгаген как бэ получше коней в Лиге Чемпионов выступил.))------------------------А зенит там вообще не участвовал....

18:14 31 января

alex lav

Порадовали русский Месси и русский Пирло.

18:13 31 января

РусскийФракиец

У завистников сегодня очередной повод для истерики, плача и заламывания рук, вообщем траур. :-):-):-)

18:12 31 января

Айртон

Копенгаген как бэ получше коней в Лиге Чемпионов выступил.))

18:10 31 января

Вопреки

Насмешили... победили - пеналь за руку и автогол. Думаю, по-весне адм. ресурсный денежный мешок будет думать как бы за ТРОЙКУ зацепиться... Если, конечно, МУТКО не продолжит долги отдавать Лукойлу за помощь РФС

18:09 31 января

= Даль =

Пенальти и автогол только так и могут. ЗЕНИТ Чемпион!

18:08 31 января

spetrov

П_о_в_а_р, главное, что ты доволен. :) Пенальти и автогол - техничная победа по очкам. :)

18:05 31 января

= Даль =

Спартачам голову напекло. Это даже не Оренбург, болезные:)

18:04 31 января

Митяй Антибомж

Браво, Спартак! Это не вооруженные силы Катара или всяких кунль-луней обыгрывать ))

17:59 31 января

Айртон

На классе!))

17:58 31 января

П_о_в_а_р

Дааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!! так будет со всеми. З.Ы. ща набегут убогие неадекватные злопыхатели и будут плакать.)) Ухаха.) но им игнор.

17:56 31 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ