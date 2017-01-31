"Спартак" победил "Копенгаген", Луиз Адриану снова забил

"Спартак" в своем втором товарищеском матче в межсезонье на сборе в ОАЭ победил "Копенгаген" со счетом 2:1. В составе красно-белых с пенальти отличился новичок Луиз Адриану, для которого этот гол стал вторым в двух встречах.

У "Копенгагена" забил Андреас Корнелиус. Победным для "Спартака" оказался автогол защитника датской команды Йореса Окоре, который неудачно подставил ногу после прострела нападающего москвичей Дениса Давыдова.

Напомним, что в первой встрече на сборе в ОАЭ подопечные Массимо Карреры разгромили "Жилину-2" со счетом 5:1.

ОАЭ

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) - "Копенгаген" (Дания) - 2:1 (1:1)

Голы: Луиз Адриану, 30 - с пенальти (1:0). Корнелиус, 44 - с пенальти (1:1). Окоре, 89 - в свои ворота (2:1).

"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Макеев, 79), Джикия, Маурисиу, Комбаров, Попов (Ананидзе, 46), Фернанду (Тимофеев, 79), Зобнин (Зуев, 62), Глушаков, Самедов (Давыдов, 78), Луиз Адриану (Мельгарехо, 62).

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Йергенсен Занка, Юханссон (Окоре, 60), Аугустинссон, Фальк (Бойлесен, 84), Квист, Матич, Туту (Грегуш, 60), Корнелиус (Павлович, 46), Сантандер.

Предупреждения: Анкерсен, 29. Сантандер, 35. Комбаров, 43. Ананидзе, 59. Маурисиу, 67. Йергенсен Занка, 68. Грегуш, 70.

31 января. Абу-Даби. Стадион Sheikh Zayed.