"Спартак" победил ЦСКА

"Спартак" на своем поле в матче 12-го тура обыграл ЦСКА. Это первая победа красно-белых над красно-синими на "Открытие Арене" после двух поражений.
Счет в первом тайме дальним ударом открыл хавбек Денис Глушаков. После перерыва с передачи Глушакова забил форвард Зе Луиш, армейцы ответили точным ударом нападающего Карлуша Страндберга. В концовке встречи Зе Луиш оформил дубль.
Отметим, что в середине второго тайма поединок был остановлен примерно на 5 минут из-за задымления на стадионе – фанаты обеих команд активно использовали пиротехнику.
Таким образом, лидирующий "Спартак" оторвался от ЦСКА на 7 очков.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Спартак" (Москва) – ЦСКА – 3:1 (1:0)
Голы: Глушаков, 19 (1:0). Зе Луиш, 76 (2:0). Страндберг, 82 (2:1). Зе Луиш, 89 (3:1).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Промес (Мельгарехо, 90+6), Фернанду, Глушаков, Ананидзе (Ромулу, 87), Зобнин, Зе Луиш.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Тошич, Вернблум, Головин, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72).
Судьи: НИКОЛАЕВ, Мосякин (оба Москва), Воронцов (Ярославль).
29 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА
П_о_в_а_р
Adios Аmigos R. П_о_в_а_р Adios Аmigos R. П_о_в_а_р Adios Аmigos R. Страстно - белые!!! И пофиг на болотный злопыхат!!! ------------------------------------ Нада просто рисовать "0-4"... Почему то эти две цифири воспламеняют невских как чеснок вампиров. З.Ы. "АЕК, Хабаровск, ухахаха" доносится с болот сразу, шо собака Баскервилей. А им опять "0-4"... Потом фсио. (Носферату) 20:53 =================== Грустно....а ведь когда-то были самые адекватныя....(( ------------------------- Да. Аршавина не хватает для уверенности, а отсутствие уверенности влияет. 21:09 ========= И Широкова, имхо. Но такое вот отношение к своим воспитанникам, не доводит оно до добра...(( ------------------------------------ Они думали Дзюбий продажная им поможет. Луиш не хужее Дзюбия, Федун был прав.
21:16
SP2
VitGun SP2 VitGun SP2 Круто Спартак судей запугал! Вот это работа! )) ============================= а что за работа? ------------------------ ну как - кампания в прессе, подсчёт секунд не добавленных к игре, убеждение всех, что победили бы, если бы удалили Кришито, увольнение нашего объективно лучшего судьи, введение нового стандарта объективности - две красных... ))) много чего.... Зато теперь судят почти как раньше, в 90-х. ))) 20:31 ============================== Ну началась старая песня о главном. Кришито в том матче НУЖНО было удалять. Если бы Зобнин или Ещенко так сыграл как Кришито - я бы тоже был за удаление, так что хватит ныть. Бомжей в том матче вытащили за шкирку. Кампания в прессе? Ну как тебе сказать.....Спартак - это самый популярный клуб в России. С этим надо смирится и принять. Все СМИ будут писать не о тех кто покупает кубок УЕФА, а о тех, кто популярен у народа. ================================= "Покупает"? Ну вот этим и отличаются болельщики Спартака - нетерпимостью к болельщикам других клубов и к успехам других клубов! Так что всё правильно сказали, только не продолжили - "Спартак - самый популярный клуб, который не уважает болельщиков других клубов и поливает грязью любую другую команду, которая посмеет играть хорошо". Хорошо должен играть только Спартак. Вот такой клуб.
21:15
АРМЕЕЦ71
Александр 7 Не буду впадать в споры по бюджету.А на счет Краснодара и Ростова есть смысл.Только ЦСКА несмотря ни на что за 4 года стала 3 раза чемпионом,а Ростов с Краснодаром? У Ростова был шанс бесспорно,но его тренировал сильнейший в России специалист Бердыев.
21:14
Adios Аmigos R.
П_о_в_а_р Adios Аmigos R. П_о_в_а_р Adios Аmigos R. Страстно - белые!!! И пофиг на болотный злопыхат!!! ------------------------------------ Нада просто рисовать "0-4"... Почему то эти две цифири воспламеняют невских как чеснок вампиров. З.Ы. "АЕК, Хабаровск, ухахаха" доносится с болот сразу, шо собака Баскервилей. А им опять "0-4"... Потом фсио. (Носферату) 20:53 =================== Грустно....а ведь когда-то были самые адекватныя....(( ------------------------- Да. Аршавина не хватает для уверенности, а отсутствие уверенности влияет. 21:09 ========= И Широкова, имхо. Но такое вот отношение к своим воспитанникам, не доводит оно до добра...((
21:13
oleg_Spb
Спартак сегодня обыграл середняка РФПЛ. На европейском уровне Спартак обыграет команда Кипра. О более серьезных командах не стоит и говорить.
21:12
П_о_в_а_р
Дикий Мяв П_о_в_а_р "ПиЩи", или "пиШи"++++++++++++++++++Звиняй, огаворка то по Фрейду)) --------------------- Да ничё, эт расстройство от итогов дерби сказывается... ну и Зенит недавно играл на кубок.)
21:11
Крюков Сергей
Adios Аmigos R./// Грустно....а ведь когда-то были самые адекватныя....(( /// ====== А вот в этом у меня лично были большие сомнения. Всегда.
21:10
П_о_в_а_р
Adios Аmigos R. П_о_в_а_р Adios Аmigos R. Страстно - белые!!! И пофиг на болотный злопыхат!!! ------------------------------------ Нада просто рисовать "0-4"... Почему то эти две цифири воспламеняют невских как чеснок вампиров. З.Ы. "АЕК, Хабаровск, ухахаха" доносится с болот сразу, шо собака Баскервилей. А им опять "0-4"... Потом фсио. (Носферату) 20:53 =================== Грустно....а ведь когда-то были самые адекватныя....(( ------------------------- Да. Аршавина не хватает для уверенности, а отсутствие уверенности влияет.
21:09
Spartak-Online1
Бэн Джойс Spartak-Online1 Ватного в студию! Пусть объяснится перед нами!)))--------------------Он сегодня видимо "работой загружен месяцами" (с) бгг )) -------------Какая у него работа вечером в субботу?)) Если только на трассе)))
21:09
Дикий Мяв
П_о_в_а_р "ПиЩи", или "пиШи"++++++++++++++++++Звиняй, огаворка то по Фрейду))
21:08
Adios Аmigos R.
И - да, пора СЭ уже сочинять матерьял, какова доля Уэлься в этом поражении (мягко говоря). Ну и для затравки - предлагаю тезис - Федун купил Уэльс!))
21:07
П_о_в_а_р
Дикий Мяв П_о_в_а_р Дикий Мяв Про игру ------------------------- ... ты расстроился, если про игру.)+++++++++++++ Я 2-1 на Спам ставил. ------------------------------- Чего ставил? Чемпионство Зенита?)
21:05
П_о_в_а_р
Дикий Мяв - П.С. 0-4 повеселили, пищи уже все с 4мя Ща, чтоб мы никогда не забывали позора)) ---------------------------------- "ПиЩи", или "пиШи", братух, не понятно.) Подгораешь, как повар тебе говорю.)) З.Ы. Бро, 0-4.))) "То ли ещё будет по весне".)) Бгг.))
21:03
Spartak-Online1
Гаттузо зол! В следующем туре конявые будут бороться с Амкаром за почетное пятое место!-----------злой рейтуз,сегодня ты вроде с утра желал победу клячам. Что ты такой непостоянный как телка)))
21:02
Александр 7
АРМЕЕЦ71....Неужели вы верите про СКУДНЫЙ бюджет из уст бывшего фарцовщика гинера ??? Деньги есть...только они в другое место уходят, в связи с последними событиями...А вам лапшу на уши вешают...что денег нет...Есть много путей, когда не надо брать супер-звёзд...Например пример "Краснодара" или "Ростова"...
21:02
Бэн Джойс
Spartak-Online1 Ватного в студию! Пусть объяснится перед нами!)))--------------------Он сегодня видимо "работой загружен месяцами" (с) бгг ))
21:02
Дикий Мяв
П_о_в_а_р Дикий Мяв Про игру ------------------------- ... ты расстроился, если про игру.)+++++++++++++ Я 2-1 на Спам ставил. Вот это расстройство, ну какая нахрен Луишу разница, 2-1 или 3-1 побеждать?? Нет, блин, выпендрился..
21:01
Дикий Мяв
П_о_в_а_р А кубок вам оставим. Но в следущем году. Как и оба еврокубка, которые вы непременно возьмете, если сумеете пройти квалификацию. П.С. 0-4 повеселили, пищи уже все с 4мя Ща, чтоб мы никогда не забывали позора))
20:59
Adios Аmigos R.
П_о_в_а_р Adios Аmigos R. Страстно - белые!!! И пофиг на болотный злопыхат!!! ------------------------------------ Нада просто рисовать "0-4"... Почему то эти две цифири воспламеняют невских как чеснок вампиров. З.Ы. "АЕК, Хабаровск, ухахаха" доносится с болот сразу, шо собака Баскервилей. А им опять "0-4"... Потом фсио. (Носферату) 20:53 =================== Грустно....а ведь когда-то были самые адекватныя....((
20:59
jpanin
Проиграли еще до игры , так это называется ... Играли как буд то кирпичи таскали , но это и понятно огромные проблемы с составом ... Я не пойму Слуцкого если он на след. матч выпустит Траоре в старте , по-моему все понятно , или он не хочет или не может играть ... Ну нельзя так ходить по полю и пороть лажу ...
20:59
nikolass1971
werder63-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:57
Ю.Ю.
werder63 ================= Спартак с заслуженной победой! Про единственно спорный момент с Камбаровым, ну не играл он рукой, смотрите повторы)) Решение эпизода на усмотрение судей. А рассуждения что если бы поставили пеналь, если бы забили, так это из серии а если бы Ребров мяч выбил не в перекладину, а в поле, тогда бы и гола ЦСКА не было!.. __________________ Вот! Как и КК Кришито 02.10. ещё не гарантировала Спартаку изменения счёта.
20:55
П_о_в_а_р
Дикий Мяв Про игру ------------------------- ... ты расстроился, если про игру.)
20:55
RW.irk
Mon65 Давно нас так не переигрывали в дерби. Но ничего, был такой чемпионат, когда мы отыгрывали 9 очковый отрыв. --------------- Самое смешное, что и то и другое было в одном чемпионате))))
20:55
П_о_в_а_р
Дикий Мяв - То ли еще будет по весне. --------------------------------------- Уралу изволите влететь 0-4? или Оренбургу?) по весне то.)
20:54
werder63
Кстати, когда Спартак возглавил чемпионат, то все противники орали, посмотрим, что будет к 10-му туру! Сейчас кончился ДВЕНАДЦАТЫЙ)) Лидер прежний - СПАРТАК!))
20:54
Дикий Мяв
Про игру: Спам победил по делу, коням не тренера пора менять, а защиту. Матч вызывал меньшее отвращение, чем обычно, в игре была мысль, но постоянные пасы за спину, а не на ход портили впечатление.
20:53
АРМЕЕЦ71
Надо признать,сегодня ЦСКА уступили по делу.Смотреть больно на команду.Явный застой.Надо обновлять состав,или менять Слуцкого.Но ни того,ни другого не будет.Скудный бюджет только и позволяет,что поддерживать на прежнем уровне состав.Большая ошибка Гинера,надо было освободить Слуцкого перед ЧЕ,назначить Гончаренко.Уверен была бы безболезненная перестройка состава.И появился бы креатив.Не исключаю,что появились бы молодые таланты из школы ЦСКА.Слуцкий не умеет,или не хочет работать с молодежью.Это прискорбно.
20:53
Леоныч
Голы "Спартака", по прядку: Акинфеев-Игнашевич-Березуцкий. Самые незаменимые.
20:53
П_о_в_а_р
Adios Аmigos R. Страстно - белые!!! И пофиг на болотный злопыхат!!! ------------------------------------ Нада просто рисовать "0-4"... Почему то эти две цифири воспламеняют невских как чеснок вампиров. З.Ы. "АЕК, Хабаровск, ухахаха" доносится с болот сразу, шо собака Баскервилей. А им опять "0-4"... Потом фсио. (Носферату)
20:53