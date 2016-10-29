"Спартак" победил ЦСКА

Сегодня. Москва. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Красно-белые впервые обыграли красно-синих на "Открытие Арене". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Спартак" на своем поле в матче 12-го тура обыграл ЦСКА. Это первая победа красно-белых над красно-синими на "Открытие Арене" после двух поражений.

Счет в первом тайме дальним ударом открыл хавбек Денис Глушаков. После перерыва с передачи Глушакова забил форвард Зе Луиш, армейцы ответили точным ударом нападающего Карлуша Страндберга. В концовке встречи Зе Луиш оформил дубль.

Отметим, что в середине второго тайма поединок был остановлен примерно на 5 минут из-за задымления на стадионе – фанаты обеих команд активно использовали пиротехнику.

Таким образом, лидирующий "Спартак" оторвался от ЦСКА на 7 очков.

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12-й тур

"Спартак" (Москва) – ЦСКА – 3:1 (1:0)

Голы: Глушаков, 19 (1:0). Зе Луиш, 76 (2:0). Страндберг, 82 (2:1). Зе Луиш, 89 (3:1).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Промес (Мельгарехо, 90+6), Фернанду, Глушаков, Ананидзе (Ромулу, 87), Зобнин, Зе Луиш.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Тошич, Вернблум, Головин, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72).

Судьи: НИКОЛАЕВ, Мосякин (оба Москва), Воронцов (Ярославль).

29 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА