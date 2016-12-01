"Спартак" - о втором голе "Крыльев": "Левников почему-то решил продлить первый тайм еще на одну минуту"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет о прошедшем матче 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:4). Красно-белые критично отозвались о втором мяче самарцев, забитом на второй добавленной к первому тайму минуте.
"Но самый верный шанс был в самой концовке первого тайма. Глушаков мощно выстрелил из-за пределов штрафной, Лория чудом среагировал на эту "пушку", и мяч отлетел к Ещенко. Андрей имел возможность добить мяч в ближний угол, но предпочел сделать пас в центр, который откровенно не удался. В итоге самарцы подловили нас на контратаке, и вместо 1:1 мы получили 0:2. Причем Левников, добавивший минуту, почему-то решил продлить первый тайм еще на одну", – говорится в отчете.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #КрыльяСпартак 2:0 45+2' Сергей Ткачёв pic.twitter.com/vQyq64HFUA– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 декабря 2016 г.
джей
А если-бы Спартак забил на второй добавленной минуте - это было-бы правильно ?
20:38
msdan
да да выше классом... судья помойка. да и поле такое же. на таком играть одно удовольствие.. но вы бомжики не переживайте... вам еще с ростовом там играть.. точнее хуй сосать. а мы уж у себя с рубином справимся и опять минус 6. не переживайте особо...
20:37
Деметрио
А если бы забили до этого, то сказали бы что судья дал доиграть эпизод! Всех с победой, Спартачи- умейте проигрывать!
20:37
Dexty_07
Боже, какая же мерзкая эта народная команда. Не умеют проигрывать. Крылья были выше классом. Один Молло всех сделал.
20:35
туповат
спартак позорники ,не из за поражения, а из за того что всегда ноют когда проигрывают (то судьи ,теперь минуту добавил ,то диктор ),плохому танцору мешают .....
20:34
Aborigen06
)))))))))))))))))))))))))))))))))
20:33
ladafan
вы неуважаемые заканчивали атаку тоже по истечении...хрю хрю
20:32