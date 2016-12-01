"Спартак" - о втором голе "Крыльев": "Левников почему-то решил продлить первый тайм еще на одну минуту"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет о прошедшем матче 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:4). Красно-белые критично отозвались о втором мяче самарцев, забитом на второй добавленной к первому тайму минуте.

"Но самый верный шанс был в самой концовке первого тайма. Глушаков мощно выстрелил из-за пределов штрафной, Лория чудом среагировал на эту "пушку", и мяч отлетел к Ещенко. Андрей имел возможность добить мяч в ближний угол, но предпочел сделать пас в центр, который откровенно не удался. В итоге самарцы подловили нас на контратаке, и вместо 1:1 мы получили 0:2. Причем Левников, добавивший минуту, почему-то решил продлить первый тайм еще на одну", – говорится в отчете.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"