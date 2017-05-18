Соломон Кверквелия: "Не испугался бы бегущую на поле толпу болельщиков"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия назвал выигрыш Кубка России главным достижением сезона. Также он отметил, что уже поздравил Джано Ананидзе и Георгия Джикию с чемпионством "Спартака".

– Вспомните самые яркие моменты этого сезона.

– Отмечу выигрыш Кубка России. Мы понимали, что это единственный шанс попасть в Лигу Европы, и добились этого права. Руководство и болельщики очень довольны. После завоевания трофея мы провели в чемпионате три матча, два из которых выиграли, а в одном получилась ничья. Могу сказать, что ситуация была стрессовая для нас. Знали, что если не завоюем Кубок, то для "Локомотива" сезон можно будет признать неудачным.

А сейчас все наладилось. Мы выиграли у "Оренбурга" 4:0, с "Уралом", считаю, провели хороший матч. Надеюсь, удастся показать красивый футбол в игре с "Зенитом" в воскресенье. Хочу попросить болельщиков прийти на трибуны. Для футболистов очень важно, когда стадион заполняется. Это придает двойную мотивацию.

– Вы сказали про полный стадион, и здесь нельзя не спросить про игру "Спартака" с "Тереком", которая прошла в среду, и о том, что творилось после матча, когда фанаты заполнили все поле.

– Известно, сколько лет "Спартак" не был чемпионом, и мне понятно, какие эмоции вызвало у поклонников команды завоевание золотых медалей. Саму игру я не видел, но смотрел фото и видео празднования. Там было очень красиво. В команде играют два моих друга – Джано и Георгий Джикия, и сразу после того как команда завоевала чемпионство, я их поздравил.

– Вы бы на их месте не испугались, если бы на вас побежала такая толпа болельщиков?

– Нет, они ведь все были радостные. Когда люди становятся чемпионами, на поле все едины – и болельщики, и футболисты. Они вместе радовались такому успеху. Я хорошо отношусь к таким акциям. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что в заключительном туре чемпионата "Локомотив" сыграет с "Зенитом". Встреча состоится 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.