Смольников пока не готов играть

Защитник "Зенита" Игорь Смольников признался, что пока не готов сыграть за команду, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист не принимал участия в официальных матчах с октября минувшего года.

– Как ваше здоровье?

– Лечимся.

– Когда вас ждать на поле?

– Пока не знаю.

– Но вы готовы сыграть хотя бы какое-то время?

– Пока не готов.