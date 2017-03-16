Смольников пока не готов играть

Защитник "Зенита" Игорь Смольников признался, что пока не готов сыграть за команду, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист не принимал участия в официальных матчах с октября минувшего года.
– Как ваше здоровье?
– Лечимся.
– Когда вас ждать на поле?
– Пока не знаю.
– Но вы готовы сыграть хотя бы какое-то время?
– Пока не готов.
Tolyan-62
Судя по всему Игорь - это второй В.Файзуллин. Также ярко начал и также плохо (из-за толком не залеченной травмы), закончил.
16:36
hant64
Смольникову как человеку могу пожелать только здоровья, но Смольникову - футболисту - лучше бы вообще не возвращаться в футбол...
16:32