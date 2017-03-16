15:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Смольников пока не готов играть

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Защитник "Зенита" Игорь Смольников признался, что пока не готов сыграть за команду, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист не принимал участия в официальных матчах с октября минувшего года.

– Как ваше здоровье?

– Лечимся.

– Когда вас ждать на поле?

– Пока не знаю.

– Но вы готовы сыграть хотя бы какое-то время?

– Пока не готов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tolyan-62

Судя по всему Игорь - это второй В.Файзуллин. Также ярко начал и также плохо (из-за толком не залеченной травмы), закончил.

16:36

hant64

Смольникову как человеку могу пожелать только здоровья, но Смольникову - футболисту - лучше бы вообще не возвращаться в футбол...

16:32

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