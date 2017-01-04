СМИ: Ромулу присоединится к "Фламенго" 11 января

В ближайшее время полузащитник "Спартака" Ромулу перейдет в "Фламенго", утверждает Uol. Клубы согласовывают последние детали трансфера хавбека. Ожидается, что 26-летний бразилец присоединится к команде из Рио-де-Жанейро 11 января.

Ранее сообщалось, что Ромулу, который выступает за красно-белых с 2012 года, готов отказаться от зарплаты в Спартаке ради перехода в "Фламенго". Футболист получил разрешение на переговоры, перед тем как уехал в отпуск. "СЭ" сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами.

Полузащитник опровергал факт переговоров, отметив, что имеет право подписывать документы с другими клубами только с 1 января. Действующее соглашение со "Спартаком" заканчивается у Ромулу в июне 2017 года.