Шандор Варга: "Промес никому не интересен в Англии"

Известный агент Шандор Варга считает, что нападающий Квинси Промес не покинет "Спартак" этим летом. Он также не удивится, если Ахмед Муса вернется в ЦСКА из "Лестера".

– В Англии теперь повысился интерес к футболистам "Спартака"?

– Скорее – к футболистам "Спартака" стали присматриваться. Но сильного интереса к российскому чемпионату и его игрокам, к сожалению, нет.

– Даже к Промесу?

– Понимаете, выиграть чемпионат России недостаточно, чтобы заинтересовать английские клубы. Вот хорошо выступить в сборной на крупном турнире или проявить себя в Лиге чемпионов или в Лиге Европы – другое дело. Если "Спартак" успешно сыграет в ЛЧ, тогда можно уже говорить о чем-то конкретном применительно в том числе и к Промесу. Пока Квинси в Англии никого не заинтересовал.

– Сколько процентов дадите, что летом ЦСКА арендует у "Лестера" Мусу?

– Проценты считать не берусь. Но я с ним разговаривал. И он говорил, что готов вернуться в Россию. Так что не удивлюсь, если мы вновь увидим Мусу – в ЦСКА или в другом российском клубе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)