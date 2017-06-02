Сергей Анохин: "Слуцкий вряд ли захочет возвращаться в Россию"

Вице-президент РФС Сергей Анохин выразил уверенность в том, что приглашение Роберто Манчини в "Зенит" пойдет на пользу российскому футболу. По его словам, игра против итальянского специалиста будет мотивировать тренеров из России.

- Такие варяги, как Манчини нужны России. Это самый топовый уровень тренерского цеха, - приводит "Спорт FM" слова Анохина. - Уверен, что с итальянцем "Зенит" заиграет совсем по-другому. С ним вырастут и российские игроки, которые будут в составе сине-бело-голубых. Российские тренеры, конкурируя с Манчини, будут и дальше показывать себя. Конечно, всем отечественным специалистам надо развиваться.

Думаю, Леонид Слуцкий вряд ли уже захочет возвращаться в Россию. Уверен, он возглавит одну из команд Англии. Может быть, не из премьер-лиги, но до уровня этой лиги обязательно дорастет. Но я, как патриот, хотел бы, чтобы он тренировал в России.