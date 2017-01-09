Самедов прошел медосмотр с дублем "Локомотива"

По информации "СЭ", в понедельник полузащитник "Локомотива" Александр Самедов прошел медосмотр вместе с футболистами дублирующего состава команды. До разрешения ситуации с переходом в "Спартак" 32-летний полузащитник будет работать с молодежным составом железнодорожников.

Там же станут тренироваться и четверо других футболистов, которые не едут на первый сбор главной команды Юрия Семина: Роман Шишкин, Эсекиэл Хенти, Петар Шкулетич и Арсений Логашов.

Решение о переходе Самедова в "Спартак" может быть принято 12-го января, когда состоится встреча президента "Локо" Ильи Геркуса и заместителя председателя Совета директоров "Спартака" Александра Жиркова. (Сергей ЕГОРОВ)