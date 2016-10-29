Руслан Нигматуллин: "Матч со "Спартаком" станет для ЦСКА вторым испытанием подряд"

Бывший вратарь "Спартака" и ЦСКА Руслан Нигматуллин уверен, что спартаковцы обыграют армейцев в матче 12-го тура чемпионата России. По его словам, на данный момент в игре красно-синих наметился кризис, связанный с реализаций голевых моментов.

- У армейцев в настоящее время не все гладко: начиная от скандала между болельщиками и тренером и заканчивая результатами игр в Лиге чемпионов и чемпионате России, - начал Нигматуллин. - Наметился кризис, который связан с реализацией игровых моментов, с кадровыми потерями. Хоть Дзагоева и Еременко пытаются заменить Натхо и другие футболисты, однако равноценно это сделать пока не получается. Ведь Алан и Роман задавали тон игры во всей атакующей линии. Матч со "Спартаком" станет вторым испытанием подряд для армейцев, так как одно дерби - "Локомотиву" - они уже проиграли.

"Спартак" победил в матче с "Уралом", поэтому думаю, что состав останется прежним. Могут добавиться Промес, Зе Луиш, Глушаков, если они уже восстановились после травм. Мой прогноз - 1:0, подопечные Карреры выиграют. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА