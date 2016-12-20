Руслан Нигматуллин: "Лунев в "Зените"? Беленов больше подходит"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин удивился переходу голкипера "Уфы" Андрея Лунева в "Зенит". Он рассказал о том, кто бы проще вписался в состав сине-бело-голубых.

– Неожиданно, что выбрали именно Лунева. Да, он здорово дебютировал в премьер-лиге. Дальше, правда, стал играть ровнее, без особых всплесков. За десять матчей Андрея в чемпионате так и не смог сформировать о нем мнения. Буду рад, если он найдет себя в "Зените". Хотя восторженные возгласы пока оставлю при себе.

Конечно, "Зенит" хотел усилить вратарскую линию и сделал это. Но надо понимать, что играть там очень тяжело. Это большая удача, что он за такой короткий период после дебюта получил приглашение такого именитого клуба.

– Лунев дебютировал в чемпионате в 25 лет. И уже через полгода – в "Зенит". Такой резкий шаг не сломает футболиста?

– История знает случаи, когда вратари долго созревали, чтобы стать высококлассными футболистами. Но Станислав Черчесов начал стабильно выступать только в 26 лет, Александр Уваров – еще позже. А играли потом оба до сорока лет. У Лунева еще будет время проявить себя.

– Лодыгин, Кержаков, Лунев. Кто станет номером один в "Зените"?

– Узнаем это только на сборах. Но, думаю, Андрея взяли не для количества. У него больше шансов заиграть, чем у других. Да еще и Джанаев на горизонте. Насколько я понимаю, он не горит желанием продлевать контракт с "Ростовом". Так что летом в "Зените" может быть еще больше вратарей.

– Помимо Лунева кандидатами на место в составе сине-бело-голубых назывались Крицюк, Беленов и Митрюшкин. Кто из них лучше?

– Митрюшкин устремлен в бундеслигу и возвращаться в Россию не намерен. Крицюк не так давно завоевал место в основе "Краснодара". Не думаю, что ему стоило бы менять команду. Кто был бы лучше? Учитывая, что играть в "Зените" невероятно сложно и каждое действие рассматривается под призмой огромной ответственности, то самый сформировавшийся из них – это Беленов. Он бы проще вписался в состав. Хотя все достойны. (Ярослав СУСОВ)