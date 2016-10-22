Роман Зобнин: "Второй гол Мельгарехо забил без нарушения"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Уралом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России (1:0) отметил характер команды, а также нападающего Лоренсо Мельгарехо, забившего единственный гол. По словам хавбека, все перестановки на поле команда тщательно готовит на тренировках.

– На выезде тяжело играть, – сказал Зобнин в эфире телеканала "Наш футбол". – Проявили характер. У нас были моменты и подходы к воротам. Хотя и у "Урала" тоже были полумоменты. Если бы не характер и заряженность на матч, мы бы не выиграли.

Что касается смены схемы игры, то мы изначально перед игрой выбираем несколько вариантов. Начинали "4-2-3-1", а за 10 минут до конца первого тайма перестроились на три полузащитника. Мы все это наигрывали. Все наши перемещения мы знаем и готовим на тренировках.

Перед игрой на тренировке у Мельгарехо было 10 моментов, но он ни один не забил. Мы сказали ему, что в игре точно забьешь. Так в итоге и получилось. Считаю, что второй гол он забил без нарушения. Было бы здорово, если бы он забил два гола.