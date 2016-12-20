Роман Орещук: "Федуна сильно смущает зарплата Луиза Адриану"

Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подтвердил, что "Спартак" ведет переговоры с "Миланом" о переходе нападающего Луиза Адриану.

- Федун заявил, что будут большие приобретения, - сказал Орещук. - Знаю точно, представители "Спартака" ведут переговоры с "Миланом" и Луизом Адриуну. У него зарплата около 6,5 миллиона евро - это сильно смущает Федуна и руководителей "Спартака". Если не получится опустить зарплату, то его не возьмут. Ну или пойдут на этот шаг и будут платить Луизу Адриану.