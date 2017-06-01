Роберто Манчини: "У меня только одна цель - побеждать, побеждать и еще раз побеждать"

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что пришел в клуб за победами. Сегодня было объявлено, что итальянец заключил контракт с сине-бело-голубыми по системе "3+2".
- Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут "Зенит"?
– Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате "Зенит" занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.
- Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?
– У меня есть только одна цель – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у "Зенита" они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.
- Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?
– Я хотел бы поприветствовать всех поклонников "Зенита" и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-06-01-roberto-manchini-tsel-u-menya-v-zenite-tolko-odna-pobezhdat-i-zavoevyvat-trofei.htm