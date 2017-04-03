Почему не засчитан гол Боккетти?

На 69-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Спартак" – "Оренбург" защитник красно-белых Сальваторе Боккетти после розыгрыша углового отправил мяч в сетку ворот гостей. Однако арбитр Артем Чистяков гол не засчитал.

Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.

Организаторы телетрансляции не показали повтор момента крупным планом. Можно только предположить, что судья усмотрел фол в действиях игрока хозяев поля, который боролся за позицию с соперником, и решил, что Боккетти выиграл единоборство с помощью рук. (Александр БОБРОВ)

Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.

Трансляция матча "Спартак" - "Оренбург"