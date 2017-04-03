Почему не засчитан гол Боккетти?

На 69-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Спартак" – "Оренбург" защитник красно-белых Сальваторе Боккетти после розыгрыша углового отправил мяч в сетку ворот гостей. Однако арбитр Артем Чистяков гол не засчитал.
Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.
Организаторы телетрансляции не показали повтор момента крупным планом. Можно только предположить, что судья усмотрел фол в действиях игрока хозяев поля, который боролся за позицию с соперником, и решил, что Боккетти выиграл единоборство с помощью рук. (Александр БОБРОВ)
Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.
Don
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и, чё плохо тебе вонючий?))) Не плачь, в мае будем вместе смеяться)
21:52
regiment
а Боккетти все таки красиво положил
21:51
nio16
Как только гол не засчитали сразу подумал, щас Оренбург то и накажет, так и получилось. Играть надо 90 + добавленное время, а не выключатся при удобном счете.
21:51
regiment
NapoliFC У нас только Дзюбе разрешено бороться в штрафной с применением рук. А тут какой-то гастер из Италии... ================ не только бороться, но ещё и нырять красиво и пенальти левые выпрашивать
21:51
NapoliFC
У нас только Дзюбе разрешено бороться в штрафной с применением рук. А тут какой-то гастер из Италии...
21:42
alex-ls
обыкновенная борьба
21:38
Волейболюга
Потому что Орлов и Дзюба очень волнуются!!!! Разве можно вообще засчитывать голы, которые забивает Спартак!!! Ждём истерик!!
21:36
Batistuta 9
Аффтары СЭ хватит в открытую топить за Спартак. Уважайте и другие команды.
21:33
Константин Срулевич Наумов
Показали потом позже крупным планом. Боккетти поймал руку защитника и дёрнул резко впротивоход, защитник завалился.
21:30