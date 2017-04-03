21:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Почему не засчитан гол Боккетти?

Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти. Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти. Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти. Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти. Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.
Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.
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На 69-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Спартак""Оренбург" защитник красно-белых Сальваторе Боккетти после розыгрыша углового отправил мяч в сетку ворот гостей. Однако арбитр Артем Чистяков гол не засчитал.

Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.
Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.

Организаторы телетрансляции не показали повтор момента крупным планом. Можно только предположить, что судья усмотрел фол в действиях игрока хозяев поля, который боролся за позицию с соперником, и решил, что Боккетти выиграл единоборство с помощью рук. (Александр БОБРОВ)

Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.
Спорный эпизод с отмененным голом Боккетти.

Трансляция матча "Спартак" - "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Don

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и, чё плохо тебе вонючий?))) Не плачь, в мае будем вместе смеяться)

21:52

regiment

а Боккетти все таки красиво положил

21:51

nio16

Как только гол не засчитали сразу подумал, щас Оренбург то и накажет, так и получилось. Играть надо 90 + добавленное время, а не выключатся при удобном счете.

21:51

regiment

NapoliFC У нас только Дзюбе разрешено бороться в штрафной с применением рук. А тут какой-то гастер из Италии... ================ не только бороться, но ещё и нырять красиво и пенальти левые выпрашивать

21:51

NapoliFC

У нас только Дзюбе разрешено бороться в штрафной с применением рук. А тут какой-то гастер из Италии...

21:42

alex-ls

обыкновенная борьба

21:38

Волейболюга

Потому что Орлов и Дзюба очень волнуются!!!! Разве можно вообще засчитывать голы, которые забивает Спартак!!! Ждём истерик!!

21:36

Batistuta 9

Аффтары СЭ хватит в открытую топить за Спартак. Уважайте и другие команды.

21:33

Константин Срулевич Наумов

Показали потом позже крупным планом. Боккетти поймал руку защитника и дёрнул резко впротивоход, защитник завалился.

21:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ