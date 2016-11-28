Переход Самедова в "Спартак" близок к завершению

По информации "СЭ", "Спартак" может завершить трансфер полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в ближайшее время.

Кандидатура Самедова устраивает главного тренера красно-белых Массимо Карреру, "Спартак" готов предложить 32-летнему хавбеку контракт – вероятно, срок договора может составить два года.

Важным нюансом сделки является наличие в контракте футболиста цены выкупа – Самедов может покинуть клуб в том случае, если за него будет предложена сумма в 5 миллионов евро. (Сергей ЕГОРОВ)