21:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Переход Самедова в "Спартак" близок к завершению

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По информации "СЭ", "Спартак" может завершить трансфер полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в ближайшее время.

Кандидатура Самедова устраивает главного тренера красно-белых Массимо Карреру, "Спартак" готов предложить 32-летнему хавбеку контракт – вероятно, срок договора может составить два года.

Важным нюансом сделки является наличие в контракте футболиста цены выкупа – Самедов может покинуть клуб в том случае, если за него будет предложена сумма в 5 миллионов евро. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (27)
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Тони Старк

Можно Спартаку еще Тарасова забрать,ну и Погребняк без дела сидит и возраст подходящий и стоит наверняка те же 5 миллионов!

23:17

Константин Эдуардович

Don Massimo! Non ci credo !!! si vendono vecchio azera, che non pu&#242; giocare !!

23:17

Тони Старк

5 миллионов за игрока которому 32 года,славься лимит,вон Вальбуэна за 7 миллионов ушел,так это Вальбуэна игрок сборной Франции и ему было 30 лет,а тут Самедов игрок сборной которая ниже Анголы в рейтинге и возраст 32 года,чудеса в решете не иначе.

23:15

Папа73

asc0002 - вместо Витселя

23:15

Птицuk

Самедов лишним не будет - он знает и игроков Спартака, приятельствует, все в Москве не раз пересекались, отдыхают и отпуска вместе проводят, по сборной сыграны многократно. Игрок способный, лидер во всех командах, с нужным паспортом. Конечно звёзд не хватает, как Промес не носится с мячом по всему полю, но борозды не портит. Конечно нехорошо Локо грабить, но ведь сколько Локо грабил Спартак? Торбинский, Шишкин, Самедов тот же - всё время как только у спартаковцев возникали тёрки насчёт увеличения контракта - Локо тут как тут, нате вам контракт в два раза больше! Да и не нужен Самедов Семину, не сошлись характерами, ничего не поделаешь, для обоюдной пользы переход всем на благо.

23:15

Странник-777

Этот засранец поливал гавном Спартак с момента, как ушел...и теперь его покупают у паровозников? Да даже за приплату надо было отказывать...

23:14

Тони Старк

Птицuk Уважаемый твои спонсорские контракты к фэйр плэй не имеют отношения,продажа игроков,билетов и атрибутики,но я сильно сомневаюсь,что бы у нас клуб зарабатывал даже 10 миллионов евро тем более клуб не участвующий в еврокубках!Но мы это все узнаем в следующем году когда Спартак в еврокубки выйдет,а то пример Динамо у всех на глазах!

23:12

asc0002

Папа73, Миранчука впарят в Зенит. Уже всё расписано.----- Зениту он нахрен не нужен, либо опять Спартак, либо Рубин/Краснодар

23:11

Птицuk

Тот самый Зануда 22:29 ----------------------- ты же Зануда, должен такие мелочи как посещаемость и прибыль от билетов, атрибутики и рекламных контрактов надолго запоминать. Которые Зениту и тем более твоим ocликам только во сне могут присниться. А то ты не зануда, а так, сбоку стоял.

23:05

баламошка

Гильерме продадут в ЦСКА вместо Игаря, а Бузова в Зенит.

23:04

Exsorsist

Самедов нужен на замену Промесу. В Ливер он может уйти уже в зимний трансфер, если, те контракт выкупят. Кто знает? Самедов прикроет. Хотя замена, конечно, явно не равноценная. ((((

23:03

Lars Berger

Только приветствую. Добро пожаловать домой, Саша!

22:55

Папа73

Миранчука впарят в Зенит. Уже всё расписано.

22:54

Русский

Да, скорее всего, этот трансфер - хотелка Карреры...

22:53

баламошка

Голубой президент Локомотива устраивает распродажу. Как бы паровозики с таким благодетелем в ФНЛ не вылетели. Пусть нам ещё и Миранчука впарит.

22:48

Жорик Вартанов

КБ Спартак Вопрос: на х... зачем нужен "Спартаку" футболист Самедов в свои 32 преклонных года? Идём по следу ЦСККА?_____________ для глубины, не дай бог травма у кого, в борьбе за чемпионство надо иметь хорошую скамейку, а Самедов игрок опытный, безболезненно может влиться

22:34

Ясен-Красен!

Хороший вариант. Осталось Смолова из Краснодара забрать и всё встанет на свои места.

22:33

Жорик Вартанов

Тот самый Зануда__________ ты случайно не главбух Спартака?

22:32

Тот самый Зануда

УЕФА не мешало бы дебет с кредитом проверить на свиноферме.Быков за вымя взяли из-за копеечных,никому неизвестных легов,а тут пятаками разбрасываются за Селиховых,Самедовых,губу раскатывают на Депаев,и при этом зарабатывают 0 целых хрен десятых.Как так?

22:29

туповат

самедов тащер сборной России .в спартаке будетджокером

22:28

fedland

Я это переход не одобряю. Наложу на него вето...В европе с такими ветеранами уже расстаются, продавая в азию или на восток. А у нас покупают, да еще контракт на два года. Сумасшествие да и только...

22:26

КБ Спартак

Вопрос: на х... зачем нужен "Спартаку" футболист Самедов в свои 32 преклонных года? Идём по следу ЦСККА?

22:21

James Gang

Осталось ещё Никиту Баженова вернуть :)

22:16

Очень плохой мальчик

Берут только из-за паспорта, но давать за него 5 млн.-это перебор.

22:09

Жорик Вартанов

Jean4 Пенсионный фонд России..__________ это ты про Березуцких с Игнашом? или про Жиркова, Анюкова, Кержакова?

22:08

Alex.S

Самедова нашел Скала. Сейчас хочет вернуть Каррера. Что-то есть в Александре привлекательное для итальянских тренеров.

22:07

Jean4

Пенсионный фонд России..

22:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ