Переход Самедова в "Спартак" близок к завершению

По информации "СЭ", "Спартак" может завершить трансфер полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в ближайшее время.
Кандидатура Самедова устраивает главного тренера красно-белых Массимо Карреру, "Спартак" готов предложить 32-летнему хавбеку контракт – вероятно, срок договора может составить два года.
Важным нюансом сделки является наличие в контракте футболиста цены выкупа – Самедов может покинуть клуб в том случае, если за него будет предложена сумма в 5 миллионов евро. (Сергей ЕГОРОВ)
Тони Старк
Можно Спартаку еще Тарасова забрать,ну и Погребняк без дела сидит и возраст подходящий и стоит наверняка те же 5 миллионов!
23:17
Константин Эдуардович
Don Massimo! Non ci credo !!! si vendono vecchio azera, che non può giocare !!
23:17
Тони Старк
5 миллионов за игрока которому 32 года,славься лимит,вон Вальбуэна за 7 миллионов ушел,так это Вальбуэна игрок сборной Франции и ему было 30 лет,а тут Самедов игрок сборной которая ниже Анголы в рейтинге и возраст 32 года,чудеса в решете не иначе.
23:15
Папа73
asc0002 - вместо Витселя
23:15
Птицuk
Самедов лишним не будет - он знает и игроков Спартака, приятельствует, все в Москве не раз пересекались, отдыхают и отпуска вместе проводят, по сборной сыграны многократно. Игрок способный, лидер во всех командах, с нужным паспортом. Конечно звёзд не хватает, как Промес не носится с мячом по всему полю, но борозды не портит. Конечно нехорошо Локо грабить, но ведь сколько Локо грабил Спартак? Торбинский, Шишкин, Самедов тот же - всё время как только у спартаковцев возникали тёрки насчёт увеличения контракта - Локо тут как тут, нате вам контракт в два раза больше! Да и не нужен Самедов Семину, не сошлись характерами, ничего не поделаешь, для обоюдной пользы переход всем на благо.
23:15
Странник-777
Этот засранец поливал гавном Спартак с момента, как ушел...и теперь его покупают у паровозников? Да даже за приплату надо было отказывать...
23:14
Тони Старк
Птицuk Уважаемый твои спонсорские контракты к фэйр плэй не имеют отношения,продажа игроков,билетов и атрибутики,но я сильно сомневаюсь,что бы у нас клуб зарабатывал даже 10 миллионов евро тем более клуб не участвующий в еврокубках!Но мы это все узнаем в следующем году когда Спартак в еврокубки выйдет,а то пример Динамо у всех на глазах!
23:12
asc0002
Папа73, Миранчука впарят в Зенит. Уже всё расписано.----- Зениту он нахрен не нужен, либо опять Спартак, либо Рубин/Краснодар
23:11
Птицuk
Тот самый Зануда 22:29 ----------------------- ты же Зануда, должен такие мелочи как посещаемость и прибыль от билетов, атрибутики и рекламных контрактов надолго запоминать. Которые Зениту и тем более твоим ocликам только во сне могут присниться. А то ты не зануда, а так, сбоку стоял.
23:05
баламошка
Гильерме продадут в ЦСКА вместо Игаря, а Бузова в Зенит.
23:04
Exsorsist
Самедов нужен на замену Промесу. В Ливер он может уйти уже в зимний трансфер, если, те контракт выкупят. Кто знает? Самедов прикроет. Хотя замена, конечно, явно не равноценная. ((((
23:03
Lars Berger
Только приветствую. Добро пожаловать домой, Саша!
22:55
Папа73
Миранчука впарят в Зенит. Уже всё расписано.
22:54
Русский
Да, скорее всего, этот трансфер - хотелка Карреры...
22:53
баламошка
Голубой президент Локомотива устраивает распродажу. Как бы паровозики с таким благодетелем в ФНЛ не вылетели. Пусть нам ещё и Миранчука впарит.
22:48
Жорик Вартанов
КБ Спартак Вопрос: на х... зачем нужен "Спартаку" футболист Самедов в свои 32 преклонных года? Идём по следу ЦСККА?_____________ для глубины, не дай бог травма у кого, в борьбе за чемпионство надо иметь хорошую скамейку, а Самедов игрок опытный, безболезненно может влиться
22:34
Ясен-Красен!
Хороший вариант. Осталось Смолова из Краснодара забрать и всё встанет на свои места.
22:33
Жорик Вартанов
Тот самый Зануда__________ ты случайно не главбух Спартака?
22:32
Тот самый Зануда
УЕФА не мешало бы дебет с кредитом проверить на свиноферме.Быков за вымя взяли из-за копеечных,никому неизвестных легов,а тут пятаками разбрасываются за Селиховых,Самедовых,губу раскатывают на Депаев,и при этом зарабатывают 0 целых хрен десятых.Как так?
22:29
туповат
самедов тащер сборной России .в спартаке будетджокером
22:28
fedland
Я это переход не одобряю. Наложу на него вето...В европе с такими ветеранами уже расстаются, продавая в азию или на восток. А у нас покупают, да еще контракт на два года. Сумасшествие да и только...
22:26
КБ Спартак
Вопрос: на х... зачем нужен "Спартаку" футболист Самедов в свои 32 преклонных года? Идём по следу ЦСККА?
22:21
James Gang
Осталось ещё Никиту Баженова вернуть :)
22:16
Очень плохой мальчик
Берут только из-за паспорта, но давать за него 5 млн.-это перебор.
22:09
Жорик Вартанов
Jean4 Пенсионный фонд России..__________ это ты про Березуцких с Игнашом? или про Жиркова, Анюкова, Кержакова?
22:08
Alex.S
Самедова нашел Скала. Сейчас хочет вернуть Каррера. Что-то есть в Александре привлекательное для итальянских тренеров.
22:07
Jean4
Пенсионный фонд России..
22:00