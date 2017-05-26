Митрофанов уходит из "Зенита" в область, не связанную со спортом

Как стало известно "СЭ", покидающий пост генерального директора "Зенита" Максим Митрофанов продолжит работу в другой области. Она не будет связана со спортом.

На должности генерального директора невского клуба Митрофанов работал с 1 января 2007 года. В "Зените" специалист трудился с 14 февраля 2006-го, когда стал директором по коммерческой деятельности, управлению и развитию.

Ранее стало известно, что пост генерального директора сине-бело-голубых занял бывший президент "Зенита" и РФС Сергей Фурсенко.