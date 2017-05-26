17:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Митрофанов уходит из "Зенита" в область, не связанную со спортом

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Как стало известно "СЭ", покидающий пост генерального директора "Зенита" Максим Митрофанов продолжит работу в другой области. Она не будет связана со спортом.

На должности генерального директора невского клуба Митрофанов работал с 1 января 2007 года. В "Зените" специалист трудился с 14 февраля 2006-го, когда стал директором по коммерческой деятельности, управлению и развитию.

Ранее стало известно, что пост генерального директора сине-бело-голубых занял бывший президент "Зенита" и РФС Сергей Фурсенко.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Космос уже занят, поэтому Митрофанушка уходит в Астрал.

17:38