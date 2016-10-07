Митрофанов - про "Спартак" и судейство: "Разговоры про административный ресурс "Зенита" – удел слабых"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов высказался по поводу судейства в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака". По его словам, разговоры об административном ресурсе "Зенита" – удел слабых. Напомним, что судейство подверглось серьезной критике. "Спартак" обратился в РФС с просьбой отстранить главного арбитра встречи Сергея Иванова.
– Как можно говорить об административном ресурсе "Зенита", когда у нас первый вице-президент РФС выступает с публичной и абсолютно субъективной критикой судьи, и при этом все прекрасно знают, с каким клубом он духовно и исторически связан?
Если серьезно, мне кажется, все подобные разговоры со стороны представителей "Спартака" – удел слабых, – цитирует Митрофанова sports.ru. – К сожалению, истерия, которая разжигается после этого матча, нивелирует прекрасную игру, которую показывает "Спартак" на поле в этом сезоне. Когда происходит победа, мы слышим про великий "Спартак", когда поражение – про вселенский заговор. Мне кажется, это неспортивно. Это неуважение к соперникам, к труду собственных тренеров и футболистов. Заводят команду, заводят болельщиков, накаляются отношения, которые и без того не нужно накалять.
Мы что, должны в ответ вставать и кричать, что за 10 минут до фола Кришито должен был быть удален Боккетти? Прекрасно, тогда "Спартак" должен был играть вдесятером, наверное, игра бы закончилась 5:2, 6:2, 7:2. Коллеги почему-то на это однобоко смотрят. Мне кажется, это просто пустой разговор, который вредит имиджу и "Спартака", и всего российского футбола. Пример, мне кажется, им надо брать со своего тренера – Массимо Карреры, который показал, как надо делать объективные выводы и реагировать на обидное поражение.
Ситуацию с судейством, в принципе, можно долго обсуждать. Когда команда выигрывает, она обычно открытых обвинений к судейству не предъявляет, хотя внутри, когда мы общаемся со своими тренерами и игроками, часто слышим: мы выиграли, все хорошо, но вот судья какой-то не такой. Но это его работа. Не вы его оцениваете, он вас оценивает. Он принимает решения на поле, к нему нужно относиться как минимум с уважением. Он не будет судить так, как вы хотите. Вы ошибаетесь, когда играете, допускаете нарушения, вас за эти нарушения наказывают: остановками, карточками, предупреждениями. У каждого судьи свой стиль, ведь он тоже человек.
В воскресенье был прекрасный матч, в котором две сильные команды играли в быстрый атакующий футбол. В том числе из-за этого допускали определенное количество ошибок. При этом судья давал бороться, в крайних ситуациях вмешивался в игру, показывал карточки. В итоге победила более сильная команда. Мне кажется, подобная реакция коллег из "Спартака" – это просто эмоции. Им надо с ними разобраться.
Sandberg
В очередной раз Митрофан повел себя глупо. Ну зачем троллить дважды на одну тему? Тем более, что сам говорит о накале отношений
12:46
rashlim
А сильные должны молчать и обтекать.
12:46
Hrenoid
Да хватит уже это мусолить! Других тем нет? Ну тянут Зенит за уши, ну и пусть тянут. Играть самим надо, тогда никакой судья не поможет.
12:39
kwazar312
Да,чиновники в ударе.Если Митрофанов считает,что все правильно,зачем лезть в газету с оправданиями.Только затем,чтобы завуалировать правду,навести тень на плетень.Если Зенит сильный клуб,тогда непонятно,почему судьи ему помогают,в частности,в игре со Спартаком постоянно бьют пенальти,что это,как не помощь судей.ТАК СКОЛЬКО СУДЕЙ УБРАЛИ после игр со Спартаком-Кулалаев,Малый,Козьменко,теперь скорее всего Иванов.Спартаку не дают нормально играть такие дельцы,как Гинер,Митрофанови заряженные судьи.Если бы Спарптак так судили,как Зенит,то Зениту не на что было надеяться.Зря Зенит беснуется,он никога не будет популярнее Спартака,потому что популярность за деньги не купишь.Обиднее всего,что эти дельцы обосновались в городе Петра.
12:39
Патриот Сибири
Так и запишем. Кстати, а с каким клубом духовно и исторически связаны президент страны, премьер, президент РФС и еще куча чиновников высшего ранга?
12:34
wedes
alex-ls, при Боаше Зениту ставили два пенальти, Лодыгин оба взял.
12:32
alex-ls
вот когда в ворота Зенита поставят 2 пенальти, тогда мы тебя послушаем
12:22
Супершвайни
" Хороший мальчик"=))) (с) Бриллиантовая рука ! Максимка, ты б арену шёл строить, а то вдруггг)))
12:13
Критик
Удел слабых? Ах ты коррупционер! Ничего! И до тебя доберутся! И тебя раскулачат, гнида газпромовская!
12:06
merniloskut
Слабак прёмгазовский, даже оправдывается по бамжатски!((
12:04