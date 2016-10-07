Митрофанов - про "Спартак" и судейство: "Разговоры про административный ресурс "Зенита" – удел слабых"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов высказался по поводу судейства в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака". По его словам, разговоры об административном ресурсе "Зенита" – удел слабых. Напомним, что судейство подверглось серьезной критике. "Спартак" обратился в РФС с просьбой отстранить главного арбитра встречи Сергея Иванова.

– Как можно говорить об административном ресурсе "Зенита", когда у нас первый вице-президент РФС выступает с публичной и абсолютно субъективной критикой судьи, и при этом все прекрасно знают, с каким клубом он духовно и исторически связан?

Если серьезно, мне кажется, все подобные разговоры со стороны представителей "Спартака" – удел слабых, – цитирует Митрофанова sports.ru. – К сожалению, истерия, которая разжигается после этого матча, нивелирует прекрасную игру, которую показывает "Спартак" на поле в этом сезоне. Когда происходит победа, мы слышим про великий "Спартак", когда поражение – про вселенский заговор. Мне кажется, это неспортивно. Это неуважение к соперникам, к труду собственных тренеров и футболистов. Заводят команду, заводят болельщиков, накаляются отношения, которые и без того не нужно накалять.

Мы что, должны в ответ вставать и кричать, что за 10 минут до фола Кришито должен был быть удален Боккетти? Прекрасно, тогда "Спартак" должен был играть вдесятером, наверное, игра бы закончилась 5:2, 6:2, 7:2. Коллеги почему-то на это однобоко смотрят. Мне кажется, это просто пустой разговор, который вредит имиджу и "Спартака", и всего российского футбола. Пример, мне кажется, им надо брать со своего тренера – Массимо Карреры, который показал, как надо делать объективные выводы и реагировать на обидное поражение.

Ситуацию с судейством, в принципе, можно долго обсуждать. Когда команда выигрывает, она обычно открытых обвинений к судейству не предъявляет, хотя внутри, когда мы общаемся со своими тренерами и игроками, часто слышим: мы выиграли, все хорошо, но вот судья какой-то не такой. Но это его работа. Не вы его оцениваете, он вас оценивает. Он принимает решения на поле, к нему нужно относиться как минимум с уважением. Он не будет судить так, как вы хотите. Вы ошибаетесь, когда играете, допускаете нарушения, вас за эти нарушения наказывают: остановками, карточками, предупреждениями. У каждого судьи свой стиль, ведь он тоже человек.

В воскресенье был прекрасный матч, в котором две сильные команды играли в быстрый атакующий футбол. В том числе из-за этого допускали определенное количество ошибок. При этом судья давал бороться, в крайних ситуациях вмешивался в игру, показывал карточки. В итоге победила более сильная команда. Мне кажется, подобная реакция коллег из "Спартака" – это просто эмоции. Им надо с ними разобраться.