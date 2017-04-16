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Массимо Каррера: "У меня команда классных парней. Я ими горжусь"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Эмоции Массимо КАРРЕРЫ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Эмоции Массимо КАРРЕРЫ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) отметил, что команда еще не гарантировала себе чемпионского титула, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист подчеркнул, что в следующем туре красно-белых ждет сложный матч с "Ростовом".

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. 22-я минута. Квинси ПРОМЕС открывает счет. В концовке голландец организует победный гол.Золотой финт Промеса. "Спартак" победил "Зенит"

– Короткий вопрос. "Спартак" – чемпион?

– Нет. Еще семь матчей. Мы одержали важную победу, сделали шаг вперед, но пока еще ничего не добились. Думать, что мы уже точно будем первыми, – большая ошибка. Впереди встреча в Ростове, сложнейший выезд.

– В первом тайме у "Спартака" было подавляющее преимущество. Почему с началом половины картина немного изменилась?

– Потому что против "Зенита" сложно постоянно играть высоко. Моментов у нас было больше, но...

– Сегодня было несколько неожиданных кадровых решений. Почему в центре обороны вышел Джикия? Почему изначально вышел Попов, а не Самедов?

– Джикия играл, исходя из соперника. Из того, что я видел на тренировках. Решил, что именно он способен хорошо сыграть против Дзюбы. Попов и Джано хорошо взаимодействуют. А вообще каждый игрок важен. Мельгарехо и Самедов классно ваошли в игру. У меня команда классных парней. Я ими горжусь. Они команда, где никто из запасных не завидует тому, кто на поле. Для тренера это очень важно.

– Как состояние у Луиза Адриану и Зе Луиша?

– Мы изначально знали, что сыграть с "Зенитом" у них шансов нет. На сегодня у Зе Луиша состояние получше.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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fedor pavlovitsh

Лига чемпионов покажет кто есть Каррера!!!! В России все работает на СПАРТАК!!!!!

22:45

ptuhadd

Грацио, бл*ть

22:45

Комс

Каррера, ты и твои парни - вы лучшие!

22:44

СпартакСпартак

Газзаев - Великий Предсказатель - Посрамлён :)))) ОРАКУЛ - Гы-гы-гы-гы-гы :))))

22:42

tigana.1982

Заслуга ли это Карреры, или еще кого-то, но Спартак в этом сезоне показывает себя настоящей сплоченной командой с характером. Спартак вполне заслужил титул чемпиона. В этом сезоне он был лучше всех.

22:41

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