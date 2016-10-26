Массимо Каррера: "Спартак" - в лучшем состоянии, чем ЦСКА? Увидим в субботу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что в дерби не имеет значения место в турнирной таблице, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Как и с "Локо", дерби – особенный матч, подход другой, чем к остальным матчам, – сказал Каррера. – Таблица не в счет, физическое состояние тоже.

– "Спартак" находится в лучшем состоянии, чем ЦСКА?

– Это мы увидим в субботу после игры. Мы работаем каждый день, чтобы улучшать свою игру.