Массимо Каррера: "Спартак" - это российский "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что согласился возглавить красно-белых, потому что это команда с большими традициями. По его словам, московский клуб можно сравнить с "Ювентусом".
- Проблема в России - это холод, который мешает на тренировках и во время игр, - приводит ItaSportPress слова Карреры. - Я пытаюсь передать игрокам свою страсть к футболу. Они слушают меня и отдаются игре на 120 процентов. Болельщики это прекрасно видят. Я возглавил команду, потому что "Спартак" - это российский "Ювентус". Это сильная команда, с большими традициями.
Я должен был работать с защитой, но после ухода Аленичева занял его место. С футболистами я разговариваю на итальянском, а им переводят на русский. Мне повезло, что в команде есть Боккетти, который живет в России уже много лет. Есть еще Фернанду, он хорошо понимает меня. И вообще в футболе понятен даже язык жестов.
Будущее? У меня есть еще два года контракта со "Спартаком", и я сосредоточен на этом чемпионате. Думаю, все будет в порядке.
ЗЮК
Вонючки жить не могут без комментирования Спартака.
14:13
ЗлобныйЖиртрест
Сравнил какой-то малоизвестный и ничего не выигрывающий десятилетиями итальянский клуб с великим Спартаком, каждый год становящийся чемпионом, обладателем кубка страны и наводящий ужас на соперников в Европе!
14:09
Gogy
Ответа: Юветус- это итальянский Срамтак...
13:50
Горюнов
Видимо со Спартаком надо поступить так же, как в свое время с Ювентусом - отправить их в ПФЛ
13:50
П_о_в_а_р
Спартак круче Ювентуса.
13:21
Slim Taller
Ювентус тоже 15 лет без титулов?!
13:18
Красно синий
Опозорил Юве
13:18