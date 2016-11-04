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Массимо Каррера: "Спартак" - это российский "Ювентус"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что согласился возглавить красно-белых, потому что это команда с большими традициями. По его словам, московский клуб можно сравнить с "Ювентусом".

- Проблема в России - это холод, который мешает на тренировках и во время игр, - приводит ItaSportPress слова Карреры. - Я пытаюсь передать игрокам свою страсть к футболу. Они слушают меня и отдаются игре на 120 процентов. Болельщики это прекрасно видят. Я возглавил команду, потому что "Спартак" - это российский "Ювентус". Это сильная команда, с большими традициями.

Я должен был работать с защитой, но после ухода Аленичева занял его место. С футболистами я разговариваю на итальянском, а им переводят на русский. Мне повезло, что в команде есть Боккетти, который живет в России уже много лет. Есть еще Фернанду, он хорошо понимает меня. И вообще в футболе понятен даже язык жестов.

Будущее? У меня есть еще два года контракта со "Спартаком", и я сосредоточен на этом чемпионате. Думаю, все будет в порядке.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК

Вонючки жить не могут без комментирования Спартака.

14:13

ЗлобныйЖиртрест

Сравнил какой-то малоизвестный и ничего не выигрывающий десятилетиями итальянский клуб с великим Спартаком, каждый год становящийся чемпионом, обладателем кубка страны и наводящий ужас на соперников в Европе!

14:09

Gogy

Ответа: Юветус- это итальянский Срамтак...

13:50

Горюнов

Видимо со Спартаком надо поступить так же, как в свое время с Ювентусом - отправить их в ПФЛ

13:50

П_о_в_а_р

Спартак круче Ювентуса.

13:21

Slim Taller

Ювентус тоже 15 лет без титулов?!

13:18

Красно синий

Опозорил Юве

13:18

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