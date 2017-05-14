Массимо Каррера: "Конте? Моя команда – "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что не собирается покидать команду. Даже если его позовет в "Челси" Антонио Конте, с которым итальянец работал в "Ювентусе".

– В настоящий момент моя команда – "Спартак", – сказал Каррера. – Я рад, что пришел сюда. Горд, что председатель совета директоров в меня поверил. И я собираюсь продолжать работу, если мне доверят.

– Недавно Конте сказал, что останется в "Челси", если ему позволят взять еще одного помощника. И в России сразу подумали о вас.

– Нужно спрашивать у Конте. Не факт, что он подумал обо мне (улыбается). Но сейчас моя команда "Спартак".