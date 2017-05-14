Массимо Каррера: "Конте? Моя команда – "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что не собирается покидать команду. Даже если его позовет в "Челси" Антонио Конте, с которым итальянец работал в "Ювентусе".
– В настоящий момент моя команда – "Спартак", – сказал Каррера. – Я рад, что пришел сюда. Горд, что председатель совета директоров в меня поверил. И я собираюсь продолжать работу, если мне доверят.
– Недавно Конте сказал, что останется в "Челси", если ему позволят взять еще одного помощника. И в России сразу подумали о вас.
– Нужно спрашивать у Конте. Не факт, что он подумал обо мне (улыбается). Но сейчас моя команда "Спартак".
Хряк
Посмотрел Матч-Тв. Массимо очень корректен и грамотен. Молодец ! Не то, что многие российские пту-шники. Гонора и балабольства пруд пруди )))
22:16
Константин Срулевич Наумов
Зачем переходить в Челси? Массимо просто отдерёт этого Конте в Лиге Чемпионов и всего делов...
22:15
Юный Люцифер
Как его уже хотят сплавить поскорее)))))
21:51
HerculesKolya
Даа нууу, стать чемпионом в качестве главного, впереди Лига Чемпионов и уходить помощником!??
21:51
Митяй Антибомж
Браво, Массимо! Все спартаковцы Мира за тебя! Лучший!
21:28
Gladiator-76
Каррера доказал, что может работать самостоятельно. Идти в "Челси" к Конте это значит снова оказаться в подмастерьях. Даже если финансовые условия гораздо лучше. Тем более не факт, что тренер аристократов имел в виду именно Массимо. Ну и конечно не стоит забывать, что у московского итальянца есть реальный шанс попробовать свои силы в качестве самостоятельного наставника в Лиге Чемпионов. Каррера амбициозен и такого шанса не упустит.
21:24