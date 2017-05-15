Ломбертс готов выйти на Дворцовую площадь в образе Петра I, чтобы помочь пятилетнему ребенку

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс примет участие в проекте "Давай-давай!". Если болельщики соберут 935 тысяч рублей для пятилетнего Максима Кутьина, бельгиец выйдет на Дворцовую площадь в образе Петра I.

Николас Ломбертс стал девятым зенитовцем, присоединившимся к проекту: ранее Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито – цирковым артистом, Маурисио – таксистом, Кокорин – продавцом пышек, а главный тренер "Зенита"-2 Владислав Радимов – спасателем МЧС.