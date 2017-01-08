"Ливерпуль" все-таки намерен приобрести Промеса в январе?

Руководство "Ливерпуля" попытается в январе приобрести нападающего "Спартака" Квинси Промеса, сообщает The Mirror. По информации британского издания, красно-белые намерены выручить не мене 25 миллионов фунтов от продажи голландского форварда, который был лучшим бомбардиром команды в двух из трех последних сезонов. Сообщается, что мерсисайдский клуб ищет замену сенегальцу Садио Мане, который отправится на Кубок африканских наций.
Ранее в прессе появилась информация о том, что в борьбу за Промеса готовы включиться еще несколько клубов, выступающих в чемпионате Англии. Предполагается, что в этой связи "Ливерпуль" активизирует усилия по приобретению форварда "Спартака" уже в январе. Напомним, что в начале сезона голландец продлил контракт с красно-белыми на 5 лет. Ранее игрок заявлял, что не собирается покидать "Спартак" до завоевания чемпионского титула.
В нынешнем сезоне Промес провел в составе красно-белых 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
Гаттузо зол!
Ливер его может взять, даже под ротацию, которую Клопп всегда использует. Т.е. он может быть не в основе, но он будет нужен. А Ливер полка и надеюсь до конца в теме ,т.е. в борьбе за титул. И деньги в данном случае их будут интересовать во вторую или даже третью очередь. Могут дать и 30-35 лямов фунтиков. Да и 25 хорошая цена.
11:48
Семь ветров
Теперь подлецам и культурным придется молиться на Спартак, чтоб чемпионство не упустил, иначе не уедет Антоха Промес, иначе не видать им своих флагманов в чемпионских гонках... ))
11:40
Семь ветров
Стас с ума окончательо сошёл, Алка на сопли изошла, и это только первая неделя года...
11:38
Platinum1991
Промес - ОТЛИЧНОЕ усиление для Ливерпуля! Если интерес Ливерпуля к нему реальный, то Промесу надо переходить и безо всяких вопросов! Цена за Промеса завышена! Реально Промес стоит все 15-20 не больше, но и не меньше! В самый трансферный раз! Но если выложат все 25, то и это будет отличным результатом перехода из Спартака в Ливерпуль! В Китае за Промеса могут выложить все 50 миллионов. Там сейчас многие игроки ОТЖАЛИ десятки миллионов за здорово живёшь и щедрость китайцев. Вот где много миллионная контрактная МАЛИНА для игроков с футбольным именем!
11:02
Сильвербой
Не вздумайте, слышите! Летом продайте, сейчас не вздумайте!
11:00
Адекватный Зритель_
В АПЛ ни Симонянов,ни Николаевых не имеется. На хрена мерсисайдцам днарь с нулевой европейской статистикой?)))
10:50
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Антоха, верим!
10:38
Darkman79
Продадите Промеса,болельщики плюнут на команду)
10:17