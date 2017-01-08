"Ливерпуль" все-таки намерен приобрести Промеса в январе?

Руководство "Ливерпуля" попытается в январе приобрести нападающего "Спартака" Квинси Промеса, сообщает The Mirror. По информации британского издания, красно-белые намерены выручить не мене 25 миллионов фунтов от продажи голландского форварда, который был лучшим бомбардиром команды в двух из трех последних сезонов. Сообщается, что мерсисайдский клуб ищет замену сенегальцу Садио Мане, который отправится на Кубок африканских наций.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в борьбу за Промеса готовы включиться еще несколько клубов, выступающих в чемпионате Англии. Предполагается, что в этой связи "Ливерпуль" активизирует усилия по приобретению форварда "Спартака" уже в январе. Напомним, что в начале сезона голландец продлил контракт с красно-белыми на 5 лет. Ранее игрок заявлял, что не собирается покидать "Спартак" до завоевания чемпионского титула.

В нынешнем сезоне Промес провел в составе красно-белых 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.