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Life: Дзадза может перейти в "Спартак"

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Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды, может перейти в "Спартак" во время зимнего трансферного окна, утверждает Life.ru. Туринский клуб ведет переговоры о переходе нападающего с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, который ранее работал в штабе "зебр".

Ранее сообщалось, что руководство "молотобойцев" недовольно игрой 25-летнего итальянца и намерено преждевременно вернуть его в "Ювентус". В текущем сезоне Дзадза провел за лондонцев 11 матчей во всех турнирах и не сумел набрать результативных очков.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/943774/nie_biushchii_pienalti_spartak_mozhiet_kupit_samogho_smieshnogho_pienaltista_v_mirie

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Тони Старк

Статистика бомба,11 матчей и все в пустую,может лучше Кавенаги вернуть толку и то больше будет)

12:41

Келофин

только не лысого цыпленка!

12:37

Ж и в о й

За Сассуоло он неплохо играл, а вот в Юве карьера пошла на спад.

12:19

bvb1987

дза дза дза дза,будет кричалка у болельщиков мясных)

12:19

Sudden Finger

не верю!

12:16

pravda1979

Дзадза из Европы... Дзаг..за в Европу... )) И все будут только рады. ))

12:14

shpasic

будет штатным пенальтистом!

12:10

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