Life: Дзадза может перейти в "Спартак"

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды, может перейти в "Спартак" во время зимнего трансферного окна, утверждает Life.ru. Туринский клуб ведет переговоры о переходе нападающего с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, который ранее работал в штабе "зебр".

Ранее сообщалось, что руководство "молотобойцев" недовольно игрой 25-летнего итальянца и намерено преждевременно вернуть его в "Ювентус". В текущем сезоне Дзадза провел за лондонцев 11 матчей во всех турнирах и не сумел набрать результативных очков.