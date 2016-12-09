Life: Дзадза может перейти в "Спартак"

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды, может перейти в "Спартак" во время зимнего трансферного окна, утверждает Life.ru. Туринский клуб ведет переговоры о переходе нападающего с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, который ранее работал в штабе "зебр".
Ранее сообщалось, что руководство "молотобойцев" недовольно игрой 25-летнего итальянца и намерено преждевременно вернуть его в "Ювентус". В текущем сезоне Дзадза провел за лондонцев 11 матчей во всех турнирах и не сумел набрать результативных очков.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/943774/nie_biushchii_pienalti_spartak_mozhiet_kupit_samogho_smieshnogho_pienaltista_v_mirie
Тони Старк
Статистика бомба,11 матчей и все в пустую,может лучше Кавенаги вернуть толку и то больше будет)
12:41
Келофин
только не лысого цыпленка!
12:37
Ж и в о й
За Сассуоло он неплохо играл, а вот в Юве карьера пошла на спад.
12:19
bvb1987
дза дза дза дза,будет кричалка у болельщиков мясных)
12:19
Sudden Finger
не верю!
12:16
pravda1979
Дзадза из Европы... Дзаг..за в Европу... )) И все будут только рады. ))
12:14
shpasic
будет штатным пенальтистом!
12:10