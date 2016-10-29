20:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Не считаю гол, пропущенный Акинфеевым, ключевым"

0
0
0
7

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:3) отказался обсуждать эпизод с первым пропущенным мячом. Также специалист отметил прекрасную атмосферу на "Открытие Арене", передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Первый гол вытекал из логики игры? И была ли ошибка Акинфеева?

– Какой смысл говорить сейчас об этом? Не считаю, что этот эпизод стал ключевым.

– Россия футбольная страна, исходя из того, что на матче было 44 тысячи зрителей?

– Этот вопрос к матчу относится? Прекрасная атмосфера, великолепный стадион.

Гол Глушакова: только ли Акинфеев виноват?

Опрос

Виноват ли Игорь Акинфеев в первом мяче "Спартака" в дерби?
голосовать
0
0
0
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Звездоносец

Пусть уже вместе со Слуцким уходит и Гинер .Похоже ,что выдохся президент ,если не может обновить багаж клуба . А Слуцкий 7 лет мучает команду и их болельщиков .Он выезжал за счёт багажа Газзаева и более высокой квалификации игроков по сравнению с другими нашими клубами , а про упадок уровня ЧР -все знают и чувствуют .

21:03

Ачирришни Ковеч

Фей и в прошлом матче ближний угол Майкону открыл. Теперь отскок от газона не спрогнозировал.

21:03

Ралпачан Фляйшманъ

пищевик зря воспрял духом. чемпионом будет зенит, потому жирный леха сегодня и тащил федунских. главного конкурента убрали, а эти негры с ромбиками сдуются быстрее, чем кажется в данный момент.

20:59

Vamax

Присоединяюсь. Уйди! Ты просто не тянешь уже. Не Бердыев ты.Игроков нет и обнажилась слабая тренерская мысль.Или её отсутсвие.

20:46

МаксВ

Слуцкий, ты бы еще бабушку из метро в аренду взял нападающим. Или меня. Вот бы поржали. Кто там у вас предложил этот швеллер арендовать? С таким нападением ваш потолок - 5-е место. Будете с зенитом за зону еврокубков биться. Кукарекорин и тот лучше, чем это чудо с лицом Леннокса Льюиса. Похож реально. Поэтому взяли?))))))))

20:45

redshark

Вопросы к Гинеру, а не к тренеру!

20:45

rubin-z

Слуцкий, будь мужиком, уходи в отставку! Не мучай себя и команду!

20:37

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ