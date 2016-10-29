Леонид Слуцкий: "Не считаю гол, пропущенный Акинфеевым, ключевым"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:3) отказался обсуждать эпизод с первым пропущенным мячом. Также специалист отметил прекрасную атмосферу на "Открытие Арене", передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Первый гол вытекал из логики игры? И была ли ошибка Акинфеева?

– Какой смысл говорить сейчас об этом? Не считаю, что этот эпизод стал ключевым.

– Россия футбольная страна, исходя из того, что на матче было 44 тысячи зрителей?

– Этот вопрос к матчу относится? Прекрасная атмосфера, великолепный стадион.

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