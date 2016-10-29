Леонид Слуцкий: "Не считаю гол, пропущенный Акинфеевым, ключевым"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:3) отказался обсуждать эпизод с первым пропущенным мячом. Также специалист отметил прекрасную атмосферу на "Открытие Арене", передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Первый гол вытекал из логики игры? И была ли ошибка Акинфеева?
– Какой смысл говорить сейчас об этом? Не считаю, что этот эпизод стал ключевым.
– Россия футбольная страна, исходя из того, что на матче было 44 тысячи зрителей?
– Этот вопрос к матчу относится? Прекрасная атмосфера, великолепный стадион.
Звездоносец
Пусть уже вместе со Слуцким уходит и Гинер .Похоже ,что выдохся президент ,если не может обновить багаж клуба . А Слуцкий 7 лет мучает команду и их болельщиков .Он выезжал за счёт багажа Газзаева и более высокой квалификации игроков по сравнению с другими нашими клубами , а про упадок уровня ЧР -все знают и чувствуют .
21:03
Ачирришни Ковеч
Фей и в прошлом матче ближний угол Майкону открыл. Теперь отскок от газона не спрогнозировал.
21:03
Ралпачан Фляйшманъ
пищевик зря воспрял духом. чемпионом будет зенит, потому жирный леха сегодня и тащил федунских. главного конкурента убрали, а эти негры с ромбиками сдуются быстрее, чем кажется в данный момент.
20:59
Vamax
Присоединяюсь. Уйди! Ты просто не тянешь уже. Не Бердыев ты.Игроков нет и обнажилась слабая тренерская мысль.Или её отсутсвие.
20:46
МаксВ
Слуцкий, ты бы еще бабушку из метро в аренду взял нападающим. Или меня. Вот бы поржали. Кто там у вас предложил этот швеллер арендовать? С таким нападением ваш потолок - 5-е место. Будете с зенитом за зону еврокубков биться. Кукарекорин и тот лучше, чем это чудо с лицом Леннокса Льюиса. Похож реально. Поэтому взяли?))))))))
20:45
redshark
Вопросы к Гинеру, а не к тренеру!
20:45
rubin-z
Слуцкий, будь мужиком, уходи в отставку! Не мучай себя и команду!
20:37