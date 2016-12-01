Кристиан Паскуато: "Каррера не звал на сбор со "Спартаком". Но, надеюсь, подумал об этом"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато после матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:0) в эфире программы "После футбола" отметил, что познакомился с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой в "Ювентусе", воспитанником которого он является. Итальянский форвард отметился в этой встрече голом. До этого он несколько раз заявлял в интервью о своем желании продолжить карьеру в "Спартаке".
– Мы с Каррерой знали друг друга, ведь он работал в "Ювентусе", я проходил с ним сборы, – сказал Паскуато. – Сегодня мы поздоровались друг с другом и пожелали удачи.
– Но на следующий сбор Каррера вас пока не звал?
– Нет, но надеюсь, что он об этом подумал.
Паскуато устроил Mannequin Challenge после гола в ворота "Спартака"
самарец
ах ты макаронник !! мы тебя пригрели накормили напоили а он уже лыжи навострил в Спартак !!
23:14
С.С.Горбунков
:)
22:52