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Кристиан Паскуато: "Каррера не звал на сбор со "Спартаком". Но, надеюсь, подумал об этом"

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Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато после матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:0) в эфире программы "После футбола" отметил, что познакомился с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой в "Ювентусе", воспитанником которого он является. Итальянский форвард отметился в этой встрече голом. До этого он несколько раз заявлял в интервью о своем желании продолжить карьеру в "Спартаке".

– Мы с Каррерой знали друг друга, ведь он работал в "Ювентусе", я проходил с ним сборы, – сказал Паскуато. – Сегодня мы поздоровались друг с другом и пожелали удачи.

– Но на следующий сбор Каррера вас пока не звал?

– Нет, но надеюсь, что он об этом подумал.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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самарец

ах ты макаронник !! мы тебя пригрели накормили напоили а он уже лыжи навострил в Спартак !!

23:14

С.С.Горбунков

:)

22:52

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