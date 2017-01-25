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"Краснодар" и "Зенит" больше не претендуют на Миранчука

Алексей МИРАНЧУК (слева) и Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Алексей МИРАНЧУК (слева) и Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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По данным "СЭ", "Рубин" остался единственным реальным претендентом на полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. К футболисту также проявляли предметный интерес "Краснодар" и "Зенит", однако, судя по всему, в ближайшее время к его кандидатуре эти клубы не вернутся.

"Локо", в свою очередь, заинтересован в том, чтобы сохранить Миранчука у себя. Контракт хавбека заканчивается в конце этого года, красно-зеленые предлагают продлить трудовые отношения на улучшенных для игрока условиях. Казанцы же готовы удовлетворить требования не только самого полузащитника, но и его агентов.

В чемпионате России-2016/17 21-летний Миранчук провел 16 матчей, в которых забил 1 гол.

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