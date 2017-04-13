Комиссия РФС нашла на арене "Санкт-Петербург" серьезные недоработки

Как стало известно "СЭ" от источника в РФС, знакомого с ситуацией, сегодня Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку "Зенита" на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой РФС на арене "Санкт-Петербург". При этом комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.

Напомним, что ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условиях проведения телетрансляций и работы пресс-центра.

По нашим данным, комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация Санкт-Петербурга. – Прим. "СЭ") недочетов до даты проведения первого матча.

Напомним, что первый матч на арене "Санкт-Петербург" намечен на 22 апреля, когда "Зенит" будет принимать "Урал" в рамках 24-го тура чемпионата России.

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