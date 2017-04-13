15:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Комиссия РФС нашла на арене "Санкт-Петербург" серьезные недоработки

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Стадион "Санкт-Петербург".Стадион "Санкт-Петербург": оживите Гоголя!

Как стало известно "СЭ" от источника в РФС, знакомого с ситуацией, сегодня Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку "Зенита" на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой РФС на арене "Санкт-Петербург". При этом комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.

Напомним, что ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условиях проведения телетрансляций и работы пресс-центра.

По нашим данным, комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация Санкт-Петербурга. – Прим. "СЭ") недочетов до даты проведения первого матча.

Напомним, что первый матч на арене "Санкт-Петербург" намечен на 22 апреля, когда "Зенит" будет принимать "Урал" в рамках 24-го тура чемпионата России.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Bache Gabrielsen

Супер. За 40 млрд построили негодный к использованию стадион. Где посадки, г-да Путин, Чайка и Бастрыкин ? Или в России во всем виноваты только Навальный с Ходорковским ?

15:55

НСерж

Нет благородных ВОРОВ в СИСТЕМЕ, тем более те кто из грязи да в князи. Поэтому строительство более десяти лет ведётся, как и мосты - это аморально для системы. Желаю системе образумиться в своих бездействиях.

15:55

эстонский армеец

Стадион - "Чёрная дыра" - подарок царю от родного города.

15:54

Don

SS-1525-Sergey, не расстраивайся Серёжка, будет и в твоей помойке праздник)))

15:49

marksan

Оборжаться можно! А конец этого спектакля когда-нибудь будет? И сколько ещё попилит Питер бабла?

15:38

SS-1525-Sergey

Что там с комиссией РФС по расследованию употребления игроками одного клуба запрещённых веществ, "тоже бы так подробно", хотелось бы почитать об этом в их докладе. И самое главное кто в него входил и кто подписывал!

15:33

rusfed 2.0

На доработки нужен лярд.

15:31

Алексей73

что опять

15:29

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Что, очередной Остров Невезения :: "Крокодил не ловится ?????? Не растёт КОКОС ????"

15:29

изсибири

Кто бы мог подумать!

15:28

Thomas_Boy

Вот ведь негодяи. Хороший стадион. Чего им не нравится?

15:20

inga

Сколько еще денежек из бюджета выделят?

15:19

баламошка

Распил-арена проклята бабушками.

15:18

GalacticBoy

Когда вы уже перестанете писать про этот стадион.Он никому не интересен.

15:16

bezik

Да ладно???

15:14

waleriy

Будет провал.

15:14

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