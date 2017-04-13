Комиссия РФС нашла на арене "Санкт-Петербург" серьезные недоработки

Как стало известно "СЭ" от источника в РФС, знакомого с ситуацией, сегодня Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку "Зенита" на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой РФС на арене "Санкт-Петербург". При этом комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.
Напомним, что ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условиях проведения телетрансляций и работы пресс-центра.
По нашим данным, комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация Санкт-Петербурга. – Прим. "СЭ") недочетов до даты проведения первого матча.
Напомним, что первый матч на арене "Санкт-Петербург" намечен на 22 апреля, когда "Зенит" будет принимать "Урал" в рамках 24-го тура чемпионата России.
Bache Gabrielsen
Супер. За 40 млрд построили негодный к использованию стадион. Где посадки, г-да Путин, Чайка и Бастрыкин ? Или в России во всем виноваты только Навальный с Ходорковским ?
15:55
НСерж
Нет благородных ВОРОВ в СИСТЕМЕ, тем более те кто из грязи да в князи. Поэтому строительство более десяти лет ведётся, как и мосты - это аморально для системы. Желаю системе образумиться в своих бездействиях.
15:55
эстонский армеец
Стадион - "Чёрная дыра" - подарок царю от родного города.
15:54
Don
SS-1525-Sergey, не расстраивайся Серёжка, будет и в твоей помойке праздник)))
15:49
marksan
Оборжаться можно! А конец этого спектакля когда-нибудь будет? И сколько ещё попилит Питер бабла?
15:38
SS-1525-Sergey
Что там с комиссией РФС по расследованию употребления игроками одного клуба запрещённых веществ, "тоже бы так подробно", хотелось бы почитать об этом в их докладе. И самое главное кто в него входил и кто подписывал!
15:33
rusfed 2.0
На доработки нужен лярд.
15:31
Алексей73
что опять
15:29
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Что, очередной Остров Невезения :: "Крокодил не ловится ?????? Не растёт КОКОС ????"
15:29
изсибири
Кто бы мог подумать!
15:28
Thomas_Boy
Вот ведь негодяи. Хороший стадион. Чего им не нравится?
15:20
inga
Сколько еще денежек из бюджета выделят?
15:19
баламошка
Распил-арена проклята бабушками.
15:18
GalacticBoy
Когда вы уже перестанете писать про этот стадион.Он никому не интересен.
15:16
bezik
Да ладно???
15:14
waleriy
Будет провал.
15:14